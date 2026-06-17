DAX24.997 +0,1%Est506.308 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3900 +5,1%Nas26.518 +1,9%Bitcoin56.610 +2,5%Euro1,1459 -0,1%Öl78,52 -2,3%Gold4.205 +1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Micron Technology 869020 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BMW 519000 Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Iran-Gespräche: DAX unter 25.000 auf Richtungssuche -- HOCHTIEF springt in den DAX -- DroneShield, Infineon, Intel, Micron, Siemens Energy, LG, SK hynix, Rheinmetall, Tesla im Fokus
Top News
Nordex-Aktie legt zu: Windanlagenbauer erhält drei Aufträge in den USA über insgesamt 484 MW Nordex-Aktie legt zu: Windanlagenbauer erhält drei Aufträge in den USA über insgesamt 484 MW
Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX pendelt um 25.000-Punkte-Marke Nahost-Verhandlungen im Blick: DAX pendelt um 25.000-Punkte-Marke
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Ausblick: Knappes Plus - Chips gefragt und SpaceX im Sinkflug

22.06.26 14:19 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
27,50 EUR -0,36 EUR -1,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen zeichnen sich nach dem feiertagsbedingt verlängerten Wochenende bescheidene Gewinne ab. Weiter sinkende Ölpreise im Zuge positiver Signale von den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran für ein Abkommen zur Beilegung des Kriegs gaben kaum positive Impulse.

Der Broker IG taxierte den schon jüngst lethargischen Dow Jones Industrial am Montag über eine Stunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent höher auf 51.645 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG 0,1 Prozent fester bei 30.449 Punkten - dieser hatte am Donnerstag deutlich erholt geschlossen.

Weiter unaufhaltsam scheint der Aufwärtstrend im Halbleitersektor. Die Aktien von Intel zogen vorbörslich um 2,7 Prozent an. Sie hatten bereits am Donnerstag dank eines Vertrags mit dem Tech-Riesen Apple über die Herstellung von Chips knapp 11 Prozent gewonnen und ein Rekordhoch erreicht. Für Branchenkollege Micron (Micron Technology) zeichnet sich ein weiterer Kursaufschlag von 4,2 Prozent ab. In Asien war der Sektor zu Wochenbeginn ebenfalls gefragt.

Fortsetzen dürfte sich am Montag aber auch der Sinkflug bei den Aktien von Börsenneuling SpaceX. Mit einem vorbörslichen Minus von 4,7 Prozent steuern sie auf den dritten Verlusttag zu. Die ersten drei Handelstage davor hatten sie noch fulminant zugelegt, was dem Raumfahrt- und KI-Konzern von Tesla-Chef Elon Musk zeitweise den Status des viertwertvollsten Unternehmens der Welt bescherte. Mit einem Börsenwert von gut 2,4 Billionen US-Dollar belegte SpaceX zuletzt noch Rang sechs - hinter NVIDIA, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Apple, Microsoft und Amazon.

Für deutlichere Kursausschläge sorgten am Montag Übernahmen. Die Anteilseigner von Apogee Therapeutics konnten sich schon vor dem Handelsstart über einen Kurssprung von rund 47 Prozent auf 133 Dollar freuen. Das Biotech-Unternehmen wird vom deutlich größeren Konkurrenten AbbVie für fast 11 Milliarden Dollar beziehungsweise 135,11 Dollar je Aktie geschluckt, der damit sein Portfolio mit entzündungshemmenden Medikamenten stärkt. Die Abbvie-Titel verteuerten sich um 1,5 Prozent.

Die Aktien von Arcosa legten um 7,5 Prozent auf 146 Dollar zu, nachdem der Baustoffkonzern CRH angekündigt hatte, den Wettbewerber für 150 Dollar je Aktie in bar zu übernehmen. Arcosa war an der Börse zuletzt knapp 7 Milliarden Dollar schwer. Die in New York gelisteten CRH-Titel (CRH) sanken um 0,6 Prozent./gl/jha/

In eigener Sache

Übrigens: Dow und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Dow Inc

DatumMeistgelesen

Analysen zu Dow Inc

DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
26.04.2024Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.09.2023Dow OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.06.2019Dow Market PerformBMO Capital Markets
05.04.2019Dow OutperformBMO Capital Markets
DatumRatingAnalyst
02.06.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
11.05.2021Dow NeutralGoldman Sachs Group Inc.
30.01.2020Dow Sector PerformRBC Capital Markets
02.12.2019Dow Equal-WeightMorgan Stanley
19.07.2019Dow Market PerformCowen and Company, LLC
DatumRatingAnalyst
05.04.2019Dow UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow Inc nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen