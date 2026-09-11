DAX 25.570 +0,8%ESt50 6.330 +1,0%MSCI World 4.906 -0,7%Top 10 Crypto 10,45 +4,8%Nas 26.374 +1,1%Bitcoin 67.685 +2,4%Euro 1,1613 +0,0%Öl 104,5 -3,0%Gold 4.386 +1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York Ausblick: Kursgewinne nach US-Inflationsdaten erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften am Freitag nach den US-Inflationszahlen mit Kursgewinnen in den Handel starten. Die Inflation in den USA hat sich im August wie erwartet auf hohem Niveau nicht verändert. Im Jahresvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 3,4 Prozent. Dies dürfte am Markt Diskussionen befeuern, ob die US-Notenbank in der kommenden Woche die Leitzinsen anheben wird.

Werbung

Gut 45 Minuten vor Handelsbeginn sieht der Broker IG den mit Standardwerten bestückten Dow Jones Industrial 0,8 Prozent höher bei 52.459 Punkten. Die Indikation für den technologielastigen NASDAQ 100 lag ebenfalls rund 0,8 Prozent im Plus bei 29.335 Zählern.

Für die Experten der Landesbank Hessen-Thüringen sind die US-Verbraucherpreise alles in allem kaum höher ausgefallen, als erwartet. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed-Sitzung in der kommenden Woche dürften dennoch unterstützt bleiben, so die Analysten.

Angesichts der weiter unsicheren Lage im Nahost-Konflikt dürften die Anleger jedoch vor dem Wochenende auch Vorsicht walten lassen. Die Ölpreise sind zwar zuletzt wieder etwas gesunken, notieren aber weiter auf hohem Niveau.

Werbung

Unter den Einzelwerten stieg die Aktie von Oracle vorbörslich um 6,3 Prozent. Der Software- und Datencenter-Konzern hat im ersten Geschäftsquartal kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert und die Markterwartungen übertroffen.

Adobe (Adobe) büßten indessen 3,2 Prozent ein, nachdem der Softwarehersteller einen vorsichtigen Umsatzausblick gegeben hatte.

Die Anteilsscheine von Kroger fielen um 2,6 Prozent. Der Einzelhändler hatte Quartalszahlen vorgelegt und seine Umsatzprognose gesenkt.

Werbung

Für die Aktie von Copart ging es vor der Startglocke um 6,9 Prozent nach oben. Der Anbieter von Fahrzeugauktionen hatte angekündigt, ACV Auctions (ACV Auctions A) zu übernehmen. Die ACV-Papiere machten daraufhin einen Kurssprung um 44 Prozent./err/jha/

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.