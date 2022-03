Aktien New York Ausblick: Kursverluste erwartet - Schwindende Ukraine-Hoffnungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte dürften zur Wochenmitte mit negativen Vorzeichen eröffnen. Etwa eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,28 Prozent tiefer bei 35 194 Punkten. Am Vortag hatte der US-Leitindex noch um rund ein Prozent zugelegt. Den technologiewertelastigen NASDAQ 100 signalisierte IG am Mittwoch rund 0,5 Prozent im Minus.

Der tags zuvor noch spürbare Optimismus hinsichtlich einer möglichen Entspannung im Krieg zwischen Russland und der Ukraine hat sich mittlerweile verflüchtigt. Der Kreml erklärte, dass die Verhandlungen mit der Ukraine keinen Durchbruch gebracht hätten. Negative Impulse lieferten die wieder gestiegenen Ölpreise, die neue Rezessionssorgen nährten. Frische US-Arbeitsmarktdaten hatten vorbörslich kaum Einfluss auf die Notierungen.

Die Privatwirtschaft der USA hat im März erneut zahlreiche Arbeitsplätze geschaffen. Gegenüber dem Vormonat kamen 455 000 Stellen hinzu, wie der Arbeitsmarktdienstleister ADP mitteilte. Der Zuwachs liegt nur leicht unter dem Jobaufbau im Vormonat. Analysten hatten im Schnitt mit 450 000 neuen Arbeitsplätzen gerechnet. Besonders viele Stellen kamen im Dienstleistungssektor hinzu, der von weniger Corona-Beschränkungen profitiert haben dürfte.

Unter den Einzelwerten dürften die Aktien von Biontech (BioNTech (ADRs)) im Anlegerfokus stehen. Der Corona-Impfstoffhersteller erwirtschaftete 2021 einen Nettogewinn von rund 10,3 Milliarden Euro bei einem Umsatz von knapp 19 Milliarden Euro. Beide Eckdaten übertrafen die Vorjahreswerte deutlich. Das Unternehmen bekräftigte zudem die Umsatzzielspanne für seinen Covid-19-Impfstoff von 13 Milliarden bis 17 Milliarden Euro in diesem Jahr und will ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 1,5 Milliarden Dollar starten sowie eine Sonderdividende von 2 Euro je Aktie zahlen.

Die Biontech-Zahlen hätten auf ganzer Linie überzeugt, konstatierte Analyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets. Den Mainzern sei es erneut gelungen, mit den Zahlen die schon hohen Schätzungen der Analysten noch zu übertreffen. Positiv zu werten sei aber auch die Entwicklung zu einem Omikron-spezifischen und bivalenten Impfstoffkandidaten. Die Biontech-Aktien schnellten im vorbörslichen US-Handel um 7,3 Prozent hoch. Die Aktien des Partners Pfizer legten vorbörslich leicht zu./edh/jha/