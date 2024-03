Aktien New York Ausblick: Leichte Gewinne - Under Armour unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street zeichnet sich am Donnerstag ein kleines Plus ab. Vor allem bei Technologiewerten schmolzen noch deutlichere Zuwächse angesichts des unerwartet deutlichen Anstiegs der Erzeugerpreise im Februar aber zusammen. Die Umsätze im US-Einzelhandel fielen im Vormonat dagegen schwächer aus als gedacht.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn noch 0,3 Prozent höher auf 39 154 Punkte. Den Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 sah IG 0,2 Prozent im Plus bei 18 100 Punkten. Das vorbörsliche Hoch hatte bei 18 175 Punkten gelegen.

Gegen den Trend schwach sind Aktien von Under Armour, nachdem Analysten sehr negativ auf den angekündigten Chefwechsel reagiert haben. Die Papiere des Wettbewerbers von adidas und Puma (PUMA SE) sackten im vorbörslichen Handel an der Nasdaq um bis zu 7 Prozent ab. Der Konzern hatte mitgeteilt, dass Ex-Chef Kevin Plank die derzeitige Lenkerin Stephanie Linnartz nach gerade einmal etwas über einem Jahr im Amt wieder ablösen wird.

Für den Analysten Michael Binetti von Evercore ISI ist es ein klares Zeichen, dass es irgendwo hakt. Binetti stufte Under Armour auf "Underperform" ab. Die Experten von Williams Trading und Exane BNP Paribas strichen ihre Empfehlungen./ag/men