Aktien New York Ausblick: Leichtes Minus - Sorge vor raschen Leitzinserhöhungen

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street bleibt die Nervosität der Anleger nach dem erneuten Kursrutsch zur Wochenmitte hoch. Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag 0,32 Prozent niedriger bei 24 948 Punkten.

Die Anleger dürften sich angesichts des Auftritts des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des Senats zurückhalten, sagten Börsianer. Investoren fürchteten, dass Powell angesichts der gut laufenden Konjunktur den Leitzins in diesem Jahr schneller als gedacht anheben könnte. In diesem Fall könnten Anleihen gegenüber Aktien an Attraktivität gewinnen.

Insofern achten Anleger auch auf die jüngsten Konjunkturnachrichten. So fielen die neuesten Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen aus. Die Daten gelten aus Sicht der US-Notenbank als wichtige Kennziffer für die Teuerung - und damit auch für die künftige Geldpolitik . Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche sank derweil überraschend. Zudem waren Einkommen der privaten Haushalte im Januar stärker als gedacht gestiegen.

Auch von Unternehmensseite gab es positive Nachrichten. So blickt der Softwarehersteller Salesforce nach einem überraschend guten Jahresabschluss zuversichtlicher in die Zukunft als gedacht. Die Cloud-basierten Produkte des Konzerns sollen den Umsatz im laufenden Geschäftsjahr beflügeln. Die Aktien zogen daraufhin im vorbörslichen US-Handel um gut 3 Prozent an.

Um ebenfalls mehr als 3 Prozent ging es vorbörslich für die Anteilsscheine von Mylan nach oben. Die Konkurrenz bei Nachahmer-Medikamenten in den USA hatte dem Generika-Hersteller zwar Ende 2017 deutlich zu schaffen gemacht. Dennoch zeigte sich Konzernchefin Heather Bresch zuversichtlich für 2018 und will Umsatz und Gewinn deutlich steigern.

Auch einige Einzelhändler erfreuten die Anleger. Die Elektronikkette Best Buy etwa übertraf mit ihrem Umsatzausblick die Markterwartung, was die Aktien im vorbörslichen Geschäft um fast 3 Prozent antrieb. Bei Kohl's (Kohls) überraschte der bereinigte Gewinn je Aktie im vierten Quartal positiv: Die Papiere gewannen vorbörslich rund 2,5 Prozent./la/jha/