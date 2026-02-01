Aktien New York Ausblick: Moderate Gewinne nach zuletzt zögerlichem Handel

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach drei Handelstagen mit nur geringfügigen Bewegungen dürfte der Dow Jones Industrial nun wieder etwas zulegen. Der Broker IG berechnete den US-Leitindex am Donnerstag knapp eine Stunde vor Handelsbeginn mit 50.272 Zählern 0,3 Prozent höher im Vergleich zum Schlusskurs am Mittwoch. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,4 Prozent im Plus erwartet.

Der US-Aktienmarkt bewegt sich auf Rekordniveau. Er profitiert nicht nur von der Aussicht auf sinkende Zinsen und von der robusten Wirtschaft, sondern auch von der Hoffnung auf sprudelnde Gewinne mit Künstlicher Intelligenz (KI). Doch zuletzt hat sich gezeigt, dass der Einsatz von KI auch traditionelle Geschäftsmodelle in vielen Branchen gefährden kann. Entsprechend hoch ist derzeit die Unsicherheit unter den Anlegern.

Marktstrategin Beata Manthey von der Bank Citigroup sagte: "Dies ist ein Jahr mit einem bullischen, aber auch einem sehr volatilen Aktienmarkt." Derzeit konzentrierten sich die Anleger auf die Verlierer beim Thema Künstliche Intelligenz. Aber es gelte auch, herausfinden, wer die neuen Gewinner sein werden.

Unter den Einzelwerten richtet sich der Fokus vor allem auf Cisco. Der Netzwerk-Ausrüster gilt eigentlich als einer der Profiteure vom KI-Boom, und so blickt das Unternehmen auch nach einem überraschend gut verlaufenen Quartal positiver auf das gesamte Geschäftsjahr. Dennoch sackten die Aktien im vorbörslichen US-Handel um 6,6 Prozent ab. Denn Marktteilnehmer bemängelten die Prognose für die bereinigte Bruttomarge im laufenden Quartal, die unter den Erwartungen gelegen habe. Damit wurden Befürchtungen geweckt, dass die steigenden Preise für Speicherchips dem Unternehmen zusetzen könnten.

Für ein positives Ausrufezeichen sorgte Equinix mit einem Plus von gut 12 Prozent. Die Umsatzprognose des Rechenzentrumsbetreibers für das laufende Jahr hatte positiv überrascht. Analysten bewerteten die gestiegenen Buchungen positiv und verwiesen zudem auf die angehobene Unternehmensprognose wegen der beschleunigten Nachfrage nach KI.

Abseits der Technologiewerte legten die Anteilsscheine von McDonald's (McDonalds) um ein Prozent zu. Ein stärkerer Fokus auf günstigere Menü-Angebote in den Vereinigten Staaten hatte der Fastfood-Kette zu beschleunigtem Wachstum verholfen. Die Quartalszahlen seien angesichts der hohen Messlatte solide ausgefallen, schrieb Analyst Logan Reich von der kanadische Bank RBC./la/jha/