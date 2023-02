Aktien New York Ausblick: Moderate Verluste nach US-Einzelhandelsdaten

NEW YORK (dpa-AFX) - Der jüngste Zickzack-Kurs der US-Börsen dürfte sich am Mittwoch fortsetzen. Starke Einzelhandelsdaten lassen zwar Sorgen über eine mögliche Rezession verblassen, schüren aber zugleich die Befürchtungen über weitere Zinsschritte der US-Notenbank Fed zur Eindämmung der hohen Inflation. Kurz vor dem Handelsstart stehen zudem noch die Daten zur Industrieproduktion auf der Agenda.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Dreiviertelstunde vor dem Handelsstart auf 33 988 Punkte und damit 0,3 Prozent tiefer. Tags zuvor hatte der bekannteste Wall-Street-Index mit moderaten Verlusten auf die sich abschwächenden, aber im Januar immer noch hohen Inflationsdruck reagiert.

Der technologielastige NASDAQ 100 wird am Mittwoch 0,4 Prozent schwächer bei 12 542 Zählern erwartet. Er hatte am Dienstag etwas fester geschlossen.

"Zu Beginn des Jahres hat sich die Konsumnachfrage deutlich belebt, auch wenn der starke Pkw-Absatz und der wieder höhere Benzinpreis ihren Teil zu dieser Entwicklung beigetragen haben", erläuterte Analyst Ralf Umlauf von der LAndesbank Helaba. Er sprach auch angesichts der Inflation von einem "kräftigen realen Zuwachs". Die solide Arbeitsmarktentwicklung sei dabei wohl ebenfalls hilfreich. Zugleich dürften diese Daten mit Blick auf die Erwartungen an weitere Zinsanhebungen durch die US-Notenbank nochmals stützen, zumal auch die Unternehmensstimmung in der Region New York wieder auf Erholungskurs sei und positiv überrascht habe.

Vorbörslich überzeugten vor allem die auf Reise- und Freizeitaktivitäten ausgerichteten Unternehmen TripAdvisor und Airbnb mit ihren Zahlen zum Schlussquartal 2022. Die Reisebuchungsplattform Tripadvisor und das Online-Portal für die Buchung und Vermietung von Unterkünften überraschten positiv mit Umsatz und Gewinn. Sie profitieren von einer Erholung des Reiseverkehrs. Tripadvisor sprangen vor dem Handelsstart um 9,2 Prozent hoch und AirBNB um 8,3 Prozent.

Der Öl- und Gaskonzern Devon Energy indes enttäuschte vor allem ergebnisseitig sowie mit Blick auf die geplanten Investitionen, was der Aktie vorbörslich einen Verlust von 7,4 Prozent eintrug. Die Papiere des Lebensmittelherstellers Kraft Heinz (Kraft Foods Group) verloren nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen 0,3 Prozent.

Nach Handelsschluss dürfte sich die Aufmerksamkeit auf Cisco konzentrieren, denn dann legt das IT- und Netzwerkunternehmen für die Telekombranche seine Zahlen vor./ck/mis