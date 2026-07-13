DAX 25.145 +0,1%ESt50 6.279 +0,1%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,38 +2,7%Nas 26.029 +0,6%Bitcoin 55.916 +2,3%Euro 1,1450 +0,6%Öl 85,0 +2,0%Gold 4.079 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York Ausblick: Nasdaq auf Erholungskurs erwartet - IBM sacken ab

Werte in diesem Artikel
Aktien
Dow Inc
26.60 EUR 0.55 EUR 2.11 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,522.00 USD 23.36 USD 0.04 %
News | Analysen
NASDAQ Composite Index
26,052.81 USD 179.64 USD 0.69 %
News | Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach kräftigen Vortagesverlusten dürfte die überwiegend mit Technologie-Aktien bestückte US-Börse Nasdaq am Dienstag zur Erholung ansetzen. Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial wird zugleich kaum verändert erwartet. Positiv auf die Börsenstimmung wirkten vorbörslich die Verbraucherpreise, denn sie stiegen nicht so deutlich wie erwartet.

Werbung

Knapp eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 52.445 Punkte. Der NASDAQ 100 wird mit 1,2 Prozent im Plus auf 29.620 Punkte erwartet, auch wenn Aktien aus dem Software- und IT-Bereich durch vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen von IBM unter Druck geraten könnten.

Der Nahost-Konflikt samt der weiter steigenden Ölpreise bleibt zudem ebenfalls im Blick, denn die USA kündigte die nächsten harten Angriffe auf den Iran an. Außerdem soll die Seeblockade gegen Schiffe, die iranische Häfen ansteuern oder von diesen abfahren, erneut in Kraft treten und US-Präsident Trump will für eine sichere Passage durch die Straße von Hormus hohe Schutzgebühren einfordern.

Unter den Einzelwerten rückte vorbörslich die IBM-Aktie (IBM) mit vorbörslich minus 22 Prozent stark ins Blickfeld. Zudem gaben Microsoft vorbörslich um 3,3 Prozent und Salesforce um 5,5 Prozent nach. Deutliche Verluste von mehr als 5 Prozent verbuchten zudem Adobe und Intuit.

Werbung

Enttäuschende Geschäftszahlen von IBM samt zurückhaltenden Aussagen von Vorstandschef Arvind Krishna belasteten die gesamte IT- und Software-Branche. "In den letzten Juniwochen konnten wir beobachten, dass Kunden ihre vierteljährlichen Investitionen verstärkt auf den Kauf von Servern, Speichersystemen und Arbeitsspeicher verlagerten, um sich angesichts erwarteter Preiserhöhungen noch rechtzeitig mit der knappen Infrastruktur einzudecken", sagte er. "Diese Entwicklung wirkte sich auf das Kaufverhalten der Kunden aus."

Im Bankensektor profitierte trotz insgesamt starker Quartalsbilanzen vorbörslich nur die Aktie von Goldman Sachs von den vorgelegten Zahlen, denn diese Bank überraschte besonders positiv mit kräftigen Erträgen und einem Gewinnsprung. Das Papier legte um knapp 4 Prozent zu. Die Papiere der anderen - Wells Fargo (Wells FargoCo), Citigroup, Bank of America (BofA) und JPMorgan (JPMorgan ChaseCo) gaben zwischen einem und drei Prozent nach, wobei letztgenannte Aktie am deutlichsten einbüßte.

Für JPMorgan, aber auch für die BofA, wurde am Markt allerdings vor allem auf den starken Lauf der Aktien verwiesen. So hatte das JPMorgan-Papier im Juni zum Höhenflug angesetzt und bei etwas unter 344 US-Dollar ein Rekordhoch erreicht, unter dem es nun in gut erreichbarer Entfernung verharrt. Das Rekordhoch der BofA ist erst eine Woche alt.

Werbung

Apple (Apple) verloren vorbörslich 1,0 Prozent. Die Keybanc hat die Aktie auf "Underweight" abgestuft. Die Analysten rechnen mit einer schwächeren Nachfrage nach iPhones und auch einem geringeren Wachstum der Service-Umsätze in den USA./ck/mis

Aktuelle Dow Aktie News

Werbung

Dow Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Dow nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
26.04.24 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.09.23 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets