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Aktien New York Ausblick: Nasdaq-Erholung holt neuen Schwung - Dow verhaltener

NEW YORK (dpa-AFX) - Die zuletzt gebremste Erholung im Technologiesektor nimmt am Mittwoch wieder Fahrt auf. Starke Zahlen vom KI-Unternehmen CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang von Anthropic (Anthropic PBC Registered A) heben die Stimmung bei den KI-Werten, die in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt hatten.

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Auf Indexseite gibt der NASDAQ 100 die Richtung vor: Die Indikation des Brokers IG für den technologielastigen Leitindex liegt zwei Prozent höher bei 28.297 Punkten. Im Dow Jones Industrial, der stärker von Standardwerten abhängig ist, fällt die Erholung deutlich verhaltener aus. Die Indikation für den Leitindex der Wall Street liegt eine Stunde vor dem Auftakt mit 0,3 Prozent im Plus bei 52.392 Zählern.

Für den Coreweave-Kurs (CoreWeave) ging es vorbörslich um 15 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen verringerte die KI-Sorgen mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. "Bei Coreweave heißt es Aufatmen", so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.

Der Erholungsrally folgten vorbörslich viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Erholungen bei Micron (Micron Technology), Marvell Technology oder SanDisk näherten sich teilweise auch einem prozentual zweistelligen Niveau.

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Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung belastet hatte, berichte nun die "Financial Times", dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.

Stark entwickelten sich im Tech-Sektor außerdem die Nvidia-Aktien (NVIDIA) mit einem Anstieg um fast vier Prozent, nachdem sie zuletzt auch noch stark unter der Angst vor einer Führungskrise gelitten hatten. Ermittlungen wegen einer Affäre des Konzernchefs Jensen Huang mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin hatten zuletzt die Statik des wertvollsten Halbleiterunternehmens der Welt ins Wanken gebracht.

Aktien von Suja Life (Suja Life A) brachen vorbörslich hingegen um 18 Prozent ein. Der Einbruch beim Hersteller von Säften und Wellness-Drinks wurde mit einem gesenkten Ausblick begründet, den die US-Bank Goldman Sachs denn auch gleich zum Anlass nahm, um die bisherige Kaufempfehlung aufzugeben./tih/jha/

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