DAX24.217 -0,2%Est505.916 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,20 +3,1%Nas24.565 +1,3%Bitcoin67.385 +3,7%Euro1,1737 ±-0,0%Öl100,3 +1,2%Gold4.746 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 NEL ASA A0B733 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Microsoft 870747 Infineon 623100 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verlängert Waffenruhe: DAX unentschlossen -- Wall Street im Plus -- DroneShield mit Rekordstart in Geschäftsjahr 2026 -- ITM Power, Rheinmetall, NEL, TUI, SAP, TMTG, Deutsche Telekom im Fokus
Top News
JP Morgan Chase & Co. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Neutral JP Morgan Chase & Co. beurteilt Hannover Rück-Aktie mit Neutral
ITM Power-Aktie im Höhenflug: Warum der Rheinmetall-Deal und die staatliche Förderung die Rally am Leben hält ITM Power-Aktie im Höhenflug: Warum der Rheinmetall-Deal und die staatliche Förderung die Rally am Leben hält
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien New York Ausblick: Nasdaq mit nächstem Rekordhoch erwartet

22.04.26 14:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
24.565,1 PKT 305,2 PKT 1,26%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen steuern die wichtigsten Indizes trotz der weiter unklaren Lage im Iran-Krieg Bestmarken an. Die Anleger bleiben, was die geopolitische Lage betrifft, recht entspannt. Angesichts der Berichtssaison samt bereits starken Quartalsberichten rückt zunehmend die Technologiebranche zurück in den Fokus.

Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenstart 0,7 Prozent höher bei 49.508 Punkten. Das bringt den bekanntesten Wall-Street-Index seinem Rekordhoch aus dem Monat Februar ein weiteres Stück näher.

Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Auswahlindex NASDAQ 100 dürfte unterdessen seinen Rekordlauf fortsetzen. Er wird zur Wochenmitte 1,0 Prozent höher bei 26.745 Zählern erwartet. Dort stehen Börsianern zufolge zunehmend wieder die steigenden Gewinne von Chipherstellern im Fokus, die sich bei vielen dieser Aktien noch nicht ausreichend in den Bewertungen widerspiegeln.

Kurz vor Ablaufen der Waffenruhe verlängerte US-Präsident Donald Trump die Feuerpause, während die Blockade des iranischen Seehandels fortgesetzt wird. Nun wird gewartet, ob die politische Führung im Iran ihrerseits die Feuerpause weiter einhalten wird. "Die Verlängerung des Waffenstillstands betrachten Anleger mit einem lachenden und einem weinenden Auge", erklärte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank.

So hält sich die Hoffnung auf einen baldigen Frieden, doch zugleich werde befürchtet, dass der Iran auf Zeit spielt, was laut Stanzl "ohne freie Seewege durch die Straße von Hormus ein Problem ist". Denn "ausbleibende Fortschritte in den Verhandlungen erhöhen das Risiko einer zeitlich ausgedehnten Pattsituation, die wegen teurer Energie den Ausblick für die Weltwirtschaft maßgeblich eintrüben kann".

Unter den Einzelwerten dürften Aktien wie Boeing, GE Vernova, United Airlines, AT&T oder auch Capital One einen Blick wert sein. Nach Börsenschluss dürften dann vor allem der zu den sogenannten Glorreichen Sieben zählende E-Autobauer Tesla Aufmerksamkeit auf sich ziehen sowie auch die beiden Tech-Konzerne IBM und Texas Instruments.

Dow-Mitglied Boeing meldete nach Jahren der Krise für das erste Quartal einen Umsatzanstieg und zugleich geringere Verluste im Vergleich zum Vorjahr. Die Aktie gewann vorbörslich 3,7 Prozent.

GE Vernova (GE Vernova) sprangen vor dem Börsenstart um 8,0 Prozent hoch. Der Energieanlagenbauer übertraf dank einer starken Nachfrage im ersten Quartal die Erwartungen und hob seine Jahresziele an. Dass United Airlines trotz am Vorabend gesenkter Jahresgewinnprognose zugleich um 1,7 Prozent zulegten, begründeten Börsianer mit der verlängerten Waffenruhe in Nahost.

AT&T (AT&T) überraschte bei Umsatz und Ergebnis im ersten Quartal zwar positiv und gewann mehr Neukunden im Mobilfunkbereich hinzu als erwartet. Für das Papier des Telekomunternehmens ging es vorbörslich dennoch um 2,5 Prozent abwärts.

Capital One (Capital One Financial) verloren angesichts verfehlter Schätzungen für Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 0,7 Prozent. Das Kreditkartenunternehmen litt unter einer gestiegenen Risikovorsorge./ck/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

16:15Aktien New York: Gewinne treiben Nasdaq 100 auf Rekordhoch
16:00NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite beginnt Mittwochshandel im Plus
15:55Google Cloud Pushes Hard on AI Agents and Hardcore Computing
15:55Lam Research LRCX Q1 2025 Earnings Transcript
15:26US-Marktupdate: Boeing-Aktie mit Aufwind nach Zahlen
15:26US-Marktupdate: Boeing-Aktie mit Aufwind nach Zahlen
15:26US-Marktupdate: Boeing-Aktie mit Aufwind nach Zahlen
15:26US-Marktupdate: Boeing-Aktie mit Aufwind nach Zahlen
mehr