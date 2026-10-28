Aktien New York Ausblick: Nasdaq weiter erholt vor US-Zinsentscheid und Zahlen

28.10.26 13:53 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed und Geschäftszahlen mehrerer Tech-Riesen zeichnet sich an den New Yorker Börsen keine klare Richtung ab. Der Broker IG taxierte den technologielastigen Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100) am Mittwoch knapp eine Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent höher auf 29.775 Punkte. Damit würde er seine jüngste Erholung fortsetzen. Dagegen erwartet IG den Leitindex Dow Jones Industrial nur minimal höher bei 52,402 Punkten, womit er in seiner Konsolidierungsspanne nach dem Rückschlag am Freitag bliebe.

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Trotz der zuletzt hohen Inflation dürften die US-Währungshüter ihre Leitzinsen an diesem Mittwoch nicht verändern. Die überwiegende Mehrheit der von Bloomberg befragen Volkswirte erwartet, dass der Leitzins weiter in der Spanne von 3,75 bis 4,00 Prozent liegt. Experten spekulieren jedoch auf eine Erhöhung im Dezember, nachdem der neue Notenbankchef Kevin Warsh im September erstmals in seiner Amtszeit den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte angehoben hatte.

Im Halbleitersektor zeichnen sich dank starker Zahlen der südkoreanischen SK hynix und vor den Quartalsberichten von Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Microsoft erneut Kursgewinne ab. Für gute Stimmung sorgten zudem weitere Einzelheiten zum angekündigten Börsengang des KI-Konzerns Anthropic. Als möglicher Termin für den Sprung aufs Parkett, der für frischen Schwung im Tech-Sektor sorge, gelte nun die Woche ab dem 16. November, schrieb Marktbeobachter Jürgen Molnar von Robomarkets.

Die Aktien der Chiphersteller Micron (Micron Technology) und Intel legten vorbörslich um 3,4 und 1,5 Prozent zu. Für die Anteile des Cloud- und KI-Infrastruktur-Spezialisten CoreWeave ging es um 3,2 Prozent hoch. Derweil brockte ein enttäuschender Ausblick NXP (NXP Semiconductors) gegen den Branchentrend einen Kursrutsch von 7,9 Prozent ein.

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Beim Spezialisten für Solarenergietechnik Enphase Energy mussten die Anleger wegen eines schwachen Ausblicks auf das Schlussquartal einen 21-prozentigen Kurseinbruch verkraften. Die Titel des Onlinebrokers Robinhood wurden mit minus 6,4 Prozent für einen schwachen Quartalsbericht abgestraft.

Für die gut gelaufenen Visa-(Visa) Titel ging es vorbörslich um weitere 1,2 Prozent bergab. Der Zahlungsdienstleister erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar einen Rekordumsatz. Doch Umsatz und Ergebnis fielen im Großen und Ganzen wie von Experten erwartet aus.

Derweil bescherten angehobene Jahresziele dem Medizintechnikkonzern GE Healthcare (GE HealthCare Technologies) ein Kursplus von 8,8 Prozent. Der Energietechnikkonzern GE Vernova punktete am Markt vorbörslich nur zeitweise mit guten Quartalszahlen und einer angehobenen operativen Ergebnisprognose: Die Anteilsscheine verloren zuletzt ein Prozent. Eine angekündigte milliardenschwere Übernahme zum Ausbau des Geschäfts mit Hochspannungsausrüstung für Stromnetze schreckte die Anleger offenbar doch etwas ab.

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Dass der Farben- und Beschichtungshersteller PPG Industries die Zielspanne für das bereinigte Ergebnis je Aktien nach oben hin einengte, sorgte für ein Kursplus von 6,2 Prozent./gl/jha/