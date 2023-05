Aktien New York Ausblick: Nasdaq weiter robust - Dow leicht im Minus

NEW YORK (dpa-AFX) - An der Wall Street dürften die wichtigsten Indizes am Donnerstag zunächst weiter auseinander driften. Der Broker IG taxiert den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Stunde vor Handelsbeginn noch 0,2 Prozent tiefer auf 33 464 Punkte. Vor Veröffentlichung von Erzeugerpreisdaten und den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosengeld hatte er noch etwas tiefer im Minus gelegen.

Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG derweil mit 13 380 Punkten 0,2 Prozent höher. Bereits am Mittwoch hatten sich Technologiewerte nach den Inflationsdaten für April gut geschlagen und nahe am Tageshoch geschlossen, während der Dow anfängliche Gewinne nicht halten konnte.

Mit deutlichem Abschlag im Fokus stehen vorbörslich die Papiere von Sonos. Der Hersteller von Lautsprechern und Soundsystemen schraubte seine Umsatzerwartungen für das Gesamtjahr zurück und liegt nun unter den Markterwartungen. Aber auch die Aktien von Walt Disney ließen vorbörslich Federn. Der Unterhaltungsriese enttäuschte mit den so wichtigen Abo-Zahlen im Streaming-Geschäft. Die Kundenkonten bei Disney+ gingen um zwei Prozent auf knapp 158 Millionen zurück.

Ebenfalls abwärts ging es für die Anteilsscheine von Beyond Meat. Der Hersteller von Fleischersatzprodukten übertraf zwar mit seinen Ergebnissen dank des Geschäfts außerhalb der USA die Umsatzerwartungen. Nun besorgt sich das Unternehmen aber frisches Geld durch Ausgabe neuer Aktien.

Aufwärts geht es vorbörslich für Papiere des Brokers Robinhood. Der Umsatz im ersten Quartal lag über den Erwartungen und künftig will man den Kunden in bestimmten Produkten einen 24-Stunden-Handel anbieten./ag/mis