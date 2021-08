Aktien New York Ausblick: Negative Stimmung hält an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch an ihre Vortagsschwäche anknüpfen. Wie auch an den europäischen Märkten bestimmt weiter die Angst vor den Auswirkungen der steigenden Corona-Infektionszahlen auf die Wirtschaft das Bild. Allerdings zeichnen sich zunächst geringere Verluste als am Dienstag ab: Rund eine Stunde vor dem Handelsstart taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,25 Prozent tiefer bei 35 254 Punkten und den technologielastigen NASDAQ 100 0,05 Prozent im Minus bei 14 995 Punkten.

Die jüngsten Geschäftsberichte der Unternehmen zeigten Licht und Schatten. Bei der Baumarktkette Lowe's (Lowes Companies) konnten sich die Aktionäre über ein vorbörsliches Kursplus von über vier Prozent freuen. Das bereinigte Quartalsergebnis je Aktie übertraf ebenso wie der Umsatz die Erwartungen. Dass der vergleichbare Umsatz auf dem US-Markt zurückging, störte die Anleger offenbar nicht - anders als bei Konkurrent Home Depot, dessen Zahlen am Vortag negativ aufgenommen worden waren und auch Lowe's mit nach unten gezogen hatten. Doch anders als das Management von Home Depot, das sich keinen Ausblick zutraute, hob die Führung von Lowe's die Jahresziele an.

Die Titel von Target verloren indes am Mittwoch vorbörslich knapp zwei Prozent. Der Einzelhändler - mit Blick auf den Aktienkurs bislang einer der größten Gewinner der Corona-Pandemie - wies für das zweite Quartal eine nachlassende Umsatzdynamik aus, was sich vor allem im Online-Handel zeigte. Auch die Ergebnismargen gingen zurück.

Cree-Aktien verbilligten sich um fast achteinhalb Prozent. Der Halbleiterhersteller legte Zahlen für das Schlussquartal des vergangenen Geschäftsjahres vor und blieb mit seinem Umsatzausblick auf das laufende Quartal etwas hinter den Erwartungen zurück./gl/jha/