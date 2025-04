Aktien New York Ausblick: Nervosität und Zurückhaltung vor Zollankündigungen

NEW YORK (dpa-AFX) - Am Tag der umfassenden Zollbekanntgabe durch US-Präsident Donald Trump herrscht Unsicherheit am US-Aktienmarkt. Anleger warten lieber ab, was für neue Zölle Trump ankündigen wird und wie hoch sie sein werden. "Zwar haben sich die US-Indizes in den letzten zwei Handelstagen erholt, doch die Lage bleibt höchst angespannt", kommentiert Marktanalyst Maximilian Wienke vom Broker Toro. Die jüngsten Kursstabilisierungen sieht er vorerst nur als eine technische Gegenbewegung. "Niemand möchte einsteigen, solange die Gefahr besteht, ins fallende Messer zu greifen."

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxiert der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,7 Prozent tiefer auf 41.702 Punkte. Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte NASDAQ 100 dürfte 1,1 Prozent tiefer mit 19.218 Punkten starten.

Trump will die neuen Zölle während einer Veranstaltung im Rosengarten des Weißen Hauses nach dem US-Börsen-Schluss bekanntgeben und spricht mit Blick auf dieses Vorhaben vom "Liberation Day", dem "Tag der Befreiung" der USA. Ob dem aber wirklich so sein werde oder ob es "der Sturz in die Rezession ist, wird sich noch zeigen", wie Investmentanalyst Henning Oligmüller von der Landesbank Baden-Württemberg kommentiert. Auch Mitglieder der US-Notenbank Fed äußern sich kritisch. So sagt etwa der Chef der Notenbank von Richmond, Thomas Barkin: "Zölle könnten sowohl die Inflation als auch die Arbeitslosigkeit in einem Käfig-Match zwischen Verbrauchern und Unternehmen erhöhen."

Neben den Inflationsdaten gilt daher auch den Arbeitsmarktdaten besondere Aufmerksamkeit. Bevor am Freitag der monatliche Bericht für März veröffentlicht wird, wurden am Mittwoch zunächst den ADP-Daten veröffentlicht. Diese ergaben, dass die Privatwirtschaft im März deutlich mehr Arbeitsplätze schuf als prognostiziert. Im Februar noch hatten die Zahlen des Arbeitsmarktdienstleisters ADP herb enttäuscht.

In den Blick könnten außerdem die Auftragseingänge der US-Industrie im Februar rücken, die kurz nach dem Handelsstart veröffentlicht werden und die einen Rückgang signalisieren dürften.

Unter den Einzelwerten zeigen sich alle zu den "Glorreichen Sieben" zählenden Unternehmen vorbörslich im Minus. Den deutlichsten Verlust verbucht unter den sieben größten und bedeutendsten Tech-Werten die Aktie des Elektroautobauers Tesla mit 2,6 Prozent. Doch auch Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon Apple, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Microsoft und NVIDIA geben nach.

Tesla dürfte noch vor dem Börsenstart Absatzzahlen vorlegen, die angesichts der zahlreichen Proteste gegen das Gebaren von Tesla-Chef Elon Musk an der Seite von Donald Trump besonders im Fokus stehen.

Ncino (nCino) sacken vor dem Handelsstart um 34 Prozent ab, denn das Finanztech- und Bankensoftware-Unternehmen meldete für das vierte Geschäftsquartal (Ende Januar) ein Ergebnis je Aktie, das die Erwartungen am Markt deutlich verfehlte.

Für die Anteile des konservativen Medienunternehmens Newsmax (NEWSMAX B) geht es vorbörslich um 18 Prozent abwärts. Allerdings: Seit dem Börsengang am Montag hat die Aktie eine unglaubliche Rally hingelegt und ist in nur zwei Tagen um gut 2.200 Prozent nach oben gesprungen.

Doch auch einige Kursgewinner gibt es vorbörslich. TTEC Holdings (Teletech) steigen um knapp 29 Prozent auf 4,21 US-Dollar, nachdem der IT-Dienstleister seine Offenheit für Gespräche über die Offerte von Vorstandschef Kenneth Tuchman bekundete. Dieser will die restlichen Aktien an TTEC, die er und seine Partner noch nicht besitzen, zu 6,85 US-Dollar pro Aktie kaufen.

Nachdem sich tags zuvor Jefferies negativer über amerikanische Fluggesellschaften geäußert und dabei das Kursziel für die weiter mit "Buy" bewertete United Airlines deutlich senkt hatte, folgte nun ein kritischerer Kommentar von Raymond James. Das Analysehaus senkte das Anlageurteil für diese Aktie auf "Market Perform"./ck/mis