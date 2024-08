Aktien New York Ausblick: Neues Dow-Rekordhoch in Sicht - Nvidia im Fokus

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürfte es nach Verlusten zur Wochenmitte am Donnerstag wieder aufwärtsgehen. Im Fokus stehen Geschäftszahlen des KI-Lieblings Nvidia, dessen Aktien vorbörslich um 3,5 Prozent nachgaben - allerdings nach starkem Lauf.. Zahlreiche Analysten sprachen allerdings von soliden Quartalszahlen des US-Chipherstellers, hoben ihre Kursziele an und bekräftigten ihre positiven Anlageurteile. Zudem überzeugte die Software-Größe Salesforce mit Zahlen und einem starken Ausblick.

Der Dow Jones Industrial wurde rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt vom Broker IG mit plus 0,7 Prozent auf 41.393 Zählern taxiert. Damit steuert der bekannteste Wall-Street-Index auf sein am Montag bei etwas über 41.400 Punkte erreichtes Rekordhoch zu. Für den Nasdaq-100 (NASDAQ 100) zeichnet sich laut IG ebenfalls ein Plus ab, und zwar von 0,5 Prozent auf 19.444 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex der Nasdaq-Börse litt am Vortag besonders unter zweifelnden Nvidia-Anlegern und hatte um 1,2 Prozent nachgegeben.

Gründe dafür, warum Anleger die Nvidia-Aktie (NVIDIA) trotz der von Analysten als solide und positiv beurteilten Zahlen abstießen, fanden gleich mehrere Marktexperten. So habe Nvidia zwar den Quartalsgewinn zum achten Mal in Folge gesteigert und die erneut hohen Erwartungen zum siebten Mal in Folge übertroffen, doch enttäusche der Ausblick "an einigen Stellen", sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Ein Aktien-Stratege verwies ebenfalls auf hohe Erwartungen nach bislang stets "überwältigenden Zahlen" von Nvidia. Der starke Kursanstieg der Aktie von 150 Prozent seit Jahresbeginn habe auch die gesamte Börsenrally mit angetrieben, erinnerte er. Nun aber sei die Messlatte für ein erneutes Übertreffen der gestiegenen Ansprüche unerreichbar hoch gewesen, sodass die allgemeine positive Börsenstimmung letztlich nicht unter dem Verfehlen dieser Ansprüche leide.

Salesforce (Salesforce) sprangen vorbörslich um etwas mehr als 4 Prozent nach oben. Der im Dow notierte SAP (SAP SE)-Konkurrent hatte am Vorabend zur Zahlenvorlage seine Jahresziele angehoben. Das überraschte, denn nach einem enttäuschenden Start in das Jahr 2024 waren die Erwartungen gedämpft gewesen, schrieb RBC-Analyst Rishi Jaluria.

Auch CrowdStrike, ein Unternehmen für Informationssicherheit und Cybersicherheitstechnologie, übertraf mit seinen Zahlen die Erwartungen. Die Aktie gab dennoch vorbörslich um 2 Prozent nach.

HP Inc (HP) büßten vor dem Börsenauftakt 3 Prozent ein. Der PC-Hersteller litt in seinem dritten Geschäftsquartal unter sinkenden Gewinnen und blieb hinter den Marktschätzungen zurück.

In der Einzelhandelsbranche sackten unterdessen Dollar General nach schwachen Zahlen und gesenkten Jahreszielen vorbörslich um 24 Prozent ab. Sie rissen Dollar Tree gleich mit sich, die um 9 Prozent nachgaben. Best Buy dagegen überzeugte mit angehobenen Zielen. Die Aktie des Unterhaltungselektronik-Händlers sprang um 14 Prozent hoch./ck/mis