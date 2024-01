Aktien New York Ausblick: Rekordjagd geht weiter

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich auch zum Start in die neue Woche fort. Die Kursrally im Techsektor dürfte sich am Montag abermals als Zugpferd erweisen. Rund eine Dreiviertelstunde vor dem offiziellen Handelsbeginn taxierte der Broker IG den technologielastigen NASDAQ 100 mit 0,45 Prozent im Plus bei 17 392 Punkten. Am Freitag hatte das Börsenbarometer erstmals die Marke von 17 000 Punkten übersprungen.

Auch der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hatte vor dem Wochenende einen Höchststand markiert und könnte dieses Niveau nun nochmals überflügeln - er wurde zuletzt mit plus 0,20 Prozent auf 37 941 Zähler erwartet,

Seit dem Tief Ende Oktober ist der Dow Jones um knapp ein Fünftel gestiegen, der Nasdaq 100 noch etwas mehr. Die Kurse im Techsektor wurden zuletzt vor allem durch positive Unternehmensberichte und den Hype rund um Künstliche Intelligenz (KI) beflügelt. Zudem erholten sich die US-Märkte aufgrund robuster Wirtschaftsdaten, hieß es von Börsianern. Hiervon stehen in der neuen Handelswoche einige wichtige Termine auf der Agenda.

Ebenso veröffentlichen zahlreiche Tech-Branchengrößen in den kommenden Tagen ihre Zahlen, darunter IBM. Zu Wochenbeginn hoben mit JPMorgan und Stifel gleich zwei Häuser ihre Ziele für den Computerkonzern an - den Aktien bescherte dies vorbörslich ein moderates Plus. Anteile am Facebook-Betreibers Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) dürften unterdessen ihren Rekordlauf fortsetzen und steuern erstmals einer Marktkapitalisierung von einer Billion US-Dollar entgegen.

Derweil könnte die jüngste Kurserholung bei Boeing wieder zum Stillstand kommen. Auslöser für vorbörsliche Kursverluste waren die Nachrichten zu den Ermittlungen der US-Luftfahrtbehörde: Die Aufseher nehmen nach dem Beinaheunglück einer 737-9 Max auch eine ältere Variante des Jets in den Fokus.

Eine gefloppte Lungenkrebsstudie brockte Gilead Sciences vorbörslich prozentual zweistellige Verluste ein. Derweil könnte eine gestrichene Kaufempfehlung durch die britische Bank HSBC die Aktien von Lululemon (Lululemon Athletica) unter Druck bringen.

Mit kräftigen vorbörslichen Kursabschlägen fielen zudem die Papiere von B Riley Financials auf - hier nehmen Aufseher die Beziehungen zu einem wichtigen Kunden unter die Lupe. Ebenfalls einen Blick wert sind die Aktien von Spirit Airlines. Der Konzern schließt sich dem Einspruch von Jetblue an, nachdem ein Bundesgericht wegen Wettbewerbsbedenken gegen die geplante Fusion beider Billigflieger geurteilt hatte./tav/jha/