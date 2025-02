Aktien New York Ausblick: Rekordlauf im gemächlichen Tempo

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen dürften am Dienstag nach einer feiertagsbedingten Pause weitere Rekorde anstreben. Allerdings sollten sich die Bewegungen zunächst in Grenzen halten.

Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den mit Technologieaktien gespickten NASDAQ 100 0,2 Prozent im Plus bei 22.153 Punkten. Er könnte damit ebenso wie der breit aufgestellte S&P 500 einmal mehr Bestmarken anstreben.

Der Dow Jones Industrial allerdings hinkt etwas hinterher. Das bekannteste Börsenbarometer der Welt wird 0,1 Prozent im Minus erwartet.

Gestützt werden die Kurse an der Wall Street durch die Hoffnung auf eine Friedenslösung für die Ukraine durch Verhandlungen zwischen den USA und Russland. So begannen in der saudischen Hauptstadt Riad die Vorbereitungen für einen Gipfel der Präsidenten Donald Trump und Wladimir Putin . Einen Termin für einen Gipfel gebe es aber noch nicht, sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow.

Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Intel im vorbörslichen Handel um 4,7 Prozent an. Einem Bericht des "Wall Street Journal" zufolge prüfen die Halbleiterunternehmen Broadcom und TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) unabhängig voneinander Gebote für Teile des Chipherstellers. Die Anteilsscheine von Broadcom gaben vorbörslich leicht nach.

Für die Papiere von Delta Air Lines ging es vorbörslich um knapp ein Prozent nach unten. Die Bruchlandung eines Passagierflugzeugs der Fluglinie in der kanadischen Metropole Toronto ist ersten Erkenntnissen zufolge wohl gerade noch glimpflich ausgegangen. Obwohl die Maschine aus den USA mit 80 Personen an Bord kopfüber auf der Landebahn zum Liegen kam, gab es wohl keine Todesopfer. Allerdings wurden 18 Verletzte zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Die Anteilsscheine des Wettbewerbers Southwest Airlines gewannen im vorbörslichen Geschäft 2,4 Prozent. Das Unternehmen will rund 1.750 Stellen in ihrer Führungsriege streichen, um die Kosten zu senken./la/jha/