Aktien New York Ausblick: Rekordlauf pausiert - Walmart sacken ab

NEW YORK (dpa-AFX) - Die New Yorker Börsen dürften am Donnerstag ihre Rekordjagd zunächst unterbrechen. Angesichts der wieder spürbaren Unsicherheit im Markt taxierte der Broker IG den mit Technologieaktien gespickten NASDAQ 100 eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn 0,2 Prozent im Minus auf 22.128 Punkte. Er hatte am Mittwoch ebenso einen Höchststand erreicht wie der breit aufgestellte S&P 500.

Der Leitindex Dow Jones Industrial, der zur Wochenmitte ohne Rekord geblieben war, wird 0,3 Prozent tiefer erwartet.

Für Nervosität sorgen aktuell die Drohungen von US-Präsident Donald Trump, die Handelszölle auszuweiten. Auch dessen schwankende Unterstützung für die Ukraine und ihre europäischen Verbündeten trägt zur Verunsicherung bei.

Zudem drückte ein Kursrutsch bei den Aktien von Walmart auf die Stimmung. Der weltweit größte Einzelhändler geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte sich das Wachstum etwas abschwächen.

Anleger erwischte die Nachricht auf dem falschen Fuß: Die Walmart-Papiere sackten im vorbörslichen US-Handel um 7,7 Prozent ab. Auch Wettbewerber wie Target, Dollar General oder Dollar Tree gerieten in den Sog. Allerdings äußerten sich Analysten von JPMorgan und RBC Capital durchaus positiv zu den Walmart-Zahlen. Analyst Christopher Horvers von JPMorgan erklärte, mit Blick auf das erste Geschäftsquartal habe der Marktkonsens nicht daran gedacht, dass es 2025 keinen zusätzlichen Schalttag gebe.

Dagegen zogen die Alibaba-Papiere (Alibaba) vorbörslich um fast elf Prozent an. Unter anderem angetrieben von seiner viel beachteten Cloud-Sparte hatte der in New York notierte, chinesische E-Commerce-Riese beim Umsatz die Markterwartung übertroffen.

Um sieben Prozent wiederum knickten im vorbörslichen Geschäft die Aktien von Carvana ein. Der Gebrauchtwagenhändler hatte im Großhandelsgeschäft mit seinem Bruttogewinn je Fahrzeug enttäuscht./la/mis