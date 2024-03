Aktien New York Ausblick: Ruhiger Handelsstart erwartet

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem starken Dienstag lassen es die Anleger zur Wochenmitte an der Wall Street ruhig angehen. So taxiert der Broker IG am Mittwoch den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Stunde vor dem offiziellen Handelsbeginn 0,1 Prozent höher auf 39 040 Punkte. Den Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG mit kleinem Minus 18 212 Punkten.

Die Anleger lassen sich insgesamt auch von der überraschend hohen Inflation, die die Februar-Daten tags zuvor zeigten, nicht in der Hoffnung auf Zinssenkungen beirren. Gerechnet wird weiterhin mit einer ersten Zinssenkung in den USA im Juni. Entsprechend lauern die Aktienindizes auf eine Fortsetzung der Rekordjagd. Der marktbreite S&P 500 kam seinem Höchststand tags zuvor schon wieder sehr nahe.

Papiere von Nvidia haben dabei die Marke von 1000 Dollar wieder im Visier. Nach dem jüngsten Rückschlag bauten sie Vortagesgewinne vorbörslich um gut 2 Prozent auf 938 Dollar aus. Damit liegt der Marktwert des von KI-Fantasie getriebenen Prozessorenherstellers bei gut 2,3 Billionen Dollar, nachdem sich der Kurs seit Oktober 2022 fast verneunfacht hat.

Vor ihnen liegen mit rund 2,6 Billionen Dollar Apple, die vorbörslich aber etwas nachgeben. Angeführt wird die Konzern-Bestenliste von Microsoft mit einem Börsenwert von rund 3,1 Billionen Dollar./ag/stk