Aktien New York Ausblick: Stabile Kurse vor Rede von Trump - AMD-Aktie stark

24.02.26 14:27 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem sehr schwachen Wochenauftakt stehen die Vorzeichen für die US-Börsen am Dienstag auf Stabilisierung. Größere Sprünge nach oben sind aber nicht zu erwarten. Stattdessen dürften sich Investoren von der Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch mehr Aufschluss über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial gut eine Stunde vor dem Auftakt 0,1 Prozent höher auf 48.850 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 dürfte 0,3 Prozent höher in den Handel gehen mit 24.774 Zählern.

"Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank mit Blick auf die Rede Trumps. Der Stratege schließt nicht aus, dass unter dem Strich die Höhe der Zölle in diesem Jahr zurückgeht verglichen mit dem Vorjahr.

Im vorbörslichen Handel schnellten die Aktien von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) um fast 10 Prozent nach oben. Der Social-Media-Betreiber Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) bestellt in einem Milliarden-Deal Halbleiter von AMD für Datenzentren. Im Gegenzug erhält Meta Optionen für den späteren Kauf von bis zu 160 Millionen AMD-Aktien.

Papiere von Home Depot verteuerten sich vorbörslich um 2,6 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Umsatzrückgang prognostiziert.

Aktien von Eli Lilly verloren 2,5 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor in einem Interview mit dem "Wall Street Journal" Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für die beiden Abnehmmedikamente Ozempic und Wegovy angekündigt.

Anteile von Keysight Technologies schossen um fast 15 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- und Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen übertroffen./bek