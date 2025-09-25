DAX23.675 +0,3%ESt505.470 ±-0,0%Top 10 Crypto15,67 +2,8%Dow46.346 +0,1%Nas22.575 ±0,0%Bitcoin96.435 +1,7%Euro1,1740 -0,6%Öl68,65 +1,3%Gold3.756 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Plug Power A1JA81 RENK RENK73 Gerresheimer A0LD6E D-Wave Quantum A3DSV9 Deutsche Telekom 555750 Alibaba A117ME Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T BYD A0M4W9 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX steigt leicht -- Wall Street uneins -- Micron Technology mit Gewinnsprung -- SoftBank und Oracle wollen KI-Infrastruktur ausbauen -- D-Wave, Droneshield, Gerresheimer, BYD, Disney im Fokus
Top News
KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt KWS SAAT-Aktie dennoch im MInus: Rekordausschüttung angekündigt
Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial! Nebius Group: Der Deal mit Microsoft offenbart das Wachstumspotenzial!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Sie schätzen die Produkte, Services und stete Erreichbarkeit von BNP Paribas? Dann freuen wir uns, über Ihre Stimme zur Wahl des Zertifikatehauses.

Aktien New York Ausblick: Stabilisierung nach Powell-Dämpfer - Rekorde in Sicht

24.09.25 14:54 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Mittwoch wieder leicht zulegen und sich ihren jüngsten Rekordständen nähern. Eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt wurde der Dow Jones Industrial vom Broker IG 0,17 Prozent höher auf 46.372 Punkte taxiert. Am Vortag hatten die Anleger nach einer weiteren Bestmarke letztlich Gewinne mitgenommen, vor allem wegen zurückhaltender Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell. Der NASDAQ 100 geriet etwas deutlicher unter Druck, wird nun aber mit 24.631 Zählern 0,21 Prozent im Plus gesehen.

Wer­bung

Powell betonte tags zuvor bei einem Konjunkturausblick, dass es im Spannungsfeld zwischen Inflationsrisiken und dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt keinen risikolosen Pfad für die Geldpolitik gebe. Außerdem wies er auf eine "recht hohe Bewertung" der Aktienkurse hin. Das ließ die Investoren aufhorchen und etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, schrieb Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Die darauffolgenden Gewinnmitnahmen könnten auch dem Umstand geschuldet sein, dass in der kommenden Woche wieder einmal ein Shutdown in den USA drohe, ergänzte Molnar. Obwohl die Stimmung an der Wall Street also nicht mehr ganz so euphorisch sei, könne die Kursrally aber weitergehen - unter anderem mit Blick auf den sogenannten Fear-and-Greed-Index des Nachrichtensenders CNN, der immer noch leicht im gierigen Bereich liege.

Unter den Einzelwerten dürfte Amazon die Nasdaq-Erholung anführen. Im vorbörslichen Handel stiegen die Aktien um 1,5 Prozent, nachdem die Analysten der US-Bank Wells Fargo den Online-Händler auf "Overweight" nach oben gestuft hatten. Sie zeigten sich zuversichtlicher für die Cloud-Sparte von Amazon.

Wer­bung

Adobe gaben dagegen vorbörslich um 1,2 Prozent nach. Die Analysten der US-Großbank Morgan Stanley stuften den Softwareanbieter auf "Equal-Weight" ab. Die Aktien von General Motors zogen wiederum um 2,6 Prozent an, nachdem die Schweizer Großbank UBS den Autobauer auf "Buy" hochgestuft hatte.

Derweil lieferte der US-Chiphersteller Micron (Micron Technology) einen optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal. Demnach sei die Nachfrage bei Produkten rund um Künstliche Intelligenz (KI) hoch. Vorbörslich stiegen die Micron-Aktien nach gutem Lauf weitere 0,1 Prozent./niw/jha/