Aktien New York Ausblick: Stagnation knapp unterhalb der Rekordmarken

NEW YORK (dpa-AFX) - Am letzten Handelstag des Jahres 2023 lautet das Motto an der Wall Street Stagnation auf hohem Niveau. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial), der sich am Vortag zu einem weiteren Rekordhoch aufgeschwungen hatte, wird am Freitag vorbörslich wenige Punkte höher indiziert auf 37 726 Zähler erwartet. Für einen neuerlichen Höchststand dürfte es zunächst nicht reichen. Im Börsenjahr 2023 ist der Dow um fast 14 Prozent gestiegen.

Der technologielastige NASDAQ 100 hatte am Donnerstag zur Eröffnung ebenfalls ein weiteres historisches Hoch markiert, anschließend waren die Kurse aber abgebröckelt. Seit Jahresbeginn ging es um fast 55 Prozent nach oben. Das Börsenbarometer mit Schwergewichten wie Apple, Microsoft und Amazon wird vorbörslich mit 16 900 Punkten kaum verändert indiziert.

Die Jahresgewinne beider Indizes resultieren aus der Ende Oktober begonnenen Kursrally. Die Erwartung bald wieder sinkender Leitzinsen in den USA hatte die Börsen befeuert. Etliche Marktexperten und Ökonomen rechnen bereits für die Sitzung der US-Notenbank Fed im März mit einer Zinssenkung .

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Lyft vorbörslich um 3 Prozent. Zum einen hat eine Top-Managerin des Vermittlers von Fahrdiensten Aktien des Unternehmens verkauft, zum anderen hat die Bank Nomura die Papiere von "Neutral" auf "Reduzieren" gesenkt. Zudem strich Nomura auch die Kaufempfehlung für den Kontrahenten Uber, was dessen Kurs um 1,2 Prozent nach unten drückte.

Der Krankenversicherer UnitedHealth verkauft das Geschäft in Brasilien und nimmt darauf eine milliardenschwere Wertberichtigung vor. Vorbörslich bewegte sich der Kurs allerdings kaum./bek/stk