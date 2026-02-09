DAX25.006 ±-0,0%Est506.065 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 -5,4%Nas23.240 ±0,0%Bitcoin57.840 -1,8%Euro1,1905 -0,1%Öl69,31 +0,3%Gold5.040 -0,4%
Aktien New York Ausblick: Stagnation unter Rekordhoch - Goodyear unter Druck

10.02.26 14:42 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
DuPont de Nemours
39,46 EUR 0,08 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Stagnation auf hohem Niveau dürfte am Dienstag das Motto an den US-Aktienmärkten lauten. Für die marktführenden Indizes deuten sich im vorbörslichen Handel keine größeren Sprünge an. Der Dow Jones Industrial, der am Vortag eine weitere Rekordmarke erreicht hatte, wird vom Broker IG knapp eine Stunde vor dem Handelsauftakt moderat im Minus erwartet bei 50.090 Punkten. Der von Tech-Schwergewichten dominierte NASDAQ 100 wird mit 25.244 Zählern leicht im Minus indiziert.

Das Geschehen ist unverändert von den Quartalsbilanzen und Prognosen der Unternehmen bestimmt. Der Reifenhersteller Goodyear (Goodyear TireRubber) rechnet im ersten Quartal mit sinkenden Volumina, welche das Jahresergebnis belasten dürften. Daraufhin sackte der Kurs im vorbörslichen Handel um 9 Prozent ab.

Im Tech-Sektor enttäuschte der Chip-Hersteller ON Semiconductor. Dessen Prognosen für dieses Jahr deuten auf eine langsamere Belebung des Geschäfts hin. Die Papiere fielen vorbörslich um 3,3 Prozent. Aktien des Chip-Produzenten QUALCOMM gaben zugleich um 1,5 Prozent nach. Die Bank Morgan Stanley hatte zum Untergewichten im Portfolio geraten.

Aktien von Spotify schnellten vorbörslich um 11 Prozent nach oben. Der Streamingdienst hat im vierten Quartal dank wachsender Abonnentenzahl deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor.

Unter den Aktien der Old Economy büßten Coca-Cola 4 Prozent ein. Der Getränkeriese blieb mit der Umsatzprognose für dieses Jahr hinter den Erwartungen am Markt zurück. Aktien des Chemiekonzerns DuPont (DuPont de Nemours) gewannen 2 Prozent, hier übertraf der Quartalsgewinn die Schätzungen am Markt./bek/jha/

