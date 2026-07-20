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Aktien New York Ausblick: Tech-Erholung erwartet - Bilanzen bewegen Kurse

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Aktien
Dow Inc
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NEW YORK (dpa-AFX) - Am Dienstag dürfte es an den US-Börsen vor allem mit den Aktien der Halbleiterbranche teils kräftig nach oben gehen. Ein Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) die Preise erhöhen will, trieb die Kurse im vorbörslichen Handel an. Weil die US-Halbleiteraktien im NASDAQ 100 schwer gewichtet sind, zeichnet sich für den Index gut eine Stunde vor dem Start ein Plus von 1,4 Prozent auf knapp 29.000 Punkte ab.

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Weniger ausgeprägt dürfte der Aufwärtsdrang außerhalb des Technologiesektors sein. Der viele Aktien der sogenannten klassischen Industrie umfassende Leitindex Dow Jones Industrial lag vor der Startglocke zuletzt mit einem Viertelprozent im Plus bei 51.970 Zählern.

Chip-Aktien wie Intel, AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Micron (Micron Technology) Technology und SanDisk verteuerten sich im vorbörslichen Handel um vier bis fast acht Prozent. Der Zeitung "Nikkei" zufolge hat TSMC mit Kunden darüber verhandelt, die Preise für Halbleiter im kommenden Jahr um bis zu zehn Prozent zu erhöhen. Grund hierfür sollen steigende Kosten für Fertigungsmaterialien sein. Die auch an der Nasdaq-Börse gelisteten TSMC-Aktien (Taiwan Semiconductor Manufacturing) stiegen um vier Prozent.

Daneben bewegten die Quartalsbilanzen von Unternehmen die Kurse. So brachen Aktien von Danaher um fast zwölf Prozent ein. Die Diagnostiksparte des Biotech-Unternehmens blieb mit dem Gewinn im zweiten Quartal deutlich hinter den Erwartungen zurück.

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Das Zahlenwerk von General Motors kam bei Anlegern besser an, der Kurs legte vorbörslich um 0,7 Prozent zu. Der Autobauer hat den Zielkorridor für den erwarteten Jahresgewinn angehoben. Noch mehr konnte die Quartalsbilanz des Mischkonzerns 3M die Anleger überzeugen, die Papiere zogen um gut sechs Prozent an.

Aktien des Rüstungsriesen Northrop Grumman verloren drei Prozent. Analystin Sheila Kahyaoglu von Jefferies verwies darauf, dass der operative Gewinn die Markterwartung um fünf Prozent verfehlt habe.

Die Aktien der Software-Entwickler Intuit, Salesforce und Workday büßten vorbörslich zwischen vier und fünf Prozent ein. Die Investmentbank Morgan Stanley hat alle drei Titel abgestuft./bek/jha/

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25.09.23 Dow Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.06.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.05.21 Dow Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.01.20 Dow Sector Perform RBC Capital Markets