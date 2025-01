Aktien New York Ausblick: Tech-Werte ziehen weiter an - KI treibt Chip-Aktien

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt dürften die Technologiewerte am Montag an ihre deutliche Erholung vom Wochenschluss anknüpfen und weiter zulegen. Der Broker IG taxierte den technologielastigen NASDAQ 100 zuletzt 1,1 Prozent höher auf 21.556 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial wird 0,5 Prozent im Plus erwartet.

Im Technologiesektor bleibt das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) auch Anfang des neuen Jahres ein wesentlicher Treiber. Das gilt insbesondere für Aktien aus der Halbleiterbranche. Für weitere Aufmerksamkeit in der Branche sorgte zu Wochenbeginn zum einen ein bereits im Laufe des Freitags erschienener Blog-Eintrag von Microsoft. Darin kündigte der Softwarekonzern an, allein im bis Ende Juni laufenden Geschäftsjahr rund 80 Milliarden US-Dollar in den Ausbau von Rechenzentren für KI stecken zu wollen.

Dass Konzerne wie Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), die Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) und Amazon Milliarden in ihre KI-Fähigkeiten investieren, ist bekannt, konkrete Zahlen sind der Branchenstimmung aber zuträglich.

Zum anderen kamen gute Nachrichten von Foxconn. Der taiwanesische Produktionspartner des KI-Chipvorreiters NVIDIA hatte wegen der anhaltenden Nachfrage nach Infrastruktur in puncto Künstliche Intelligenz ein schnelleres Umsatzwachstum als erwartet gemeldet.

Damit werden neben Nvidia auch andere Branchenschwergewichte wie AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ), Broadcom und QUALCOMM mit deutlichen Kursaufschlägen erwartet. Die Papiere von Nvidia stiegen im vorbörslichen US-Handel um 2,7 Prozent auf gut 148 Dollar. Sie rückten damit näher an das Rekordhoch vom November bei fast 153 Dollar heran.

Am Freitag war der Börsenwert von Nvidia wieder auf mehr als 3,5 Billionen Dollar gestiegen, womit die Lücke zum weltweit wertvollsten börsennotierten Unternehmen Apple fast geschlossen wurde. Apple bringt es auf eine Marktkapitalisierung von fast 3,7 Milliarden Dollar.

Abseits der Tech-Branche ging es vorbörslich für die Anteilsscheine der Citigroup um 1,7 Prozent nach oben. Hier half ein positiver Analystenkommentar der britischen Investmentbank Barclays. Der Experte Jason Goldberg ist mit Blick auf das laufende Jahr zuversichtlich. Das Wachstum des Gewinns je Aktie der Bank dürfte sich beschleunigen./la/jha/