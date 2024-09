Aktien New York Ausblick: Techsektor etwas höher erwartet - Chipsektor im Blick

NEW YORK (dpa-AFX) - Am New Yorker Aktienmarkt stehen am Montag die Signale im Techsektor zunächst auf Grün. Nachdem es die Anleger vor dem Wochenende nach der jüngsten Rekordjagd im Zuge der Zinssenkung durch die Notenbank Fed ruhiger angegangen hatten, taxierte der Broker IG den technologielastigen NASDAQ 100 eine Stunde vor dem Börsenauftakt zum Wochenbeginn mit einem Plus von rund 0,3 Prozent.

Den Leitindex Dow Jones Industrial erwartet IG mit 42.081 Punkten knapp über seinem Freitagsschluss.

Im Fokus steht der Chipsektor angesichts einer möglichen Übernahme von Intel durch Qualcomm. Intel gewannen vorbörslich mehr als 4 Prozent, QUALCOMM notierten ein Prozent schwächer. Entsprechende Meldungen waren bereits am Freitagabend durchgeschlagen. Zudem bietet offenbar der Vermögensverwalter Apollo Intel ein milliardenschweres Investment an.

General Motors (GM) (General Motors) büßten vorbörslich 2,4 Prozent ein. Das Analysehaus Bernstein Research stufte die Titel der Auto-Ikone nach der starken Kurssteigerung seit November von "Outperform" auf "Market-Perform" ab. Gewinnseitig dürfte es nun eher Gegenwind für den US-Autobauer geben, hieß es./ajx/men