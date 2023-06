Aktien New York Ausblick: Uneinheitlicher Handelsauftakt - Wochenminus für Dow

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an der Wall Street dürften am Freitag zunächst Vorsicht walten lassen und für moderate Anfangsverluste sorgen. Die Technologiewerte an der Nasdaq sollten sich im frühen Handel behaupten. Da kaum wichtige US-Wirtschaftsdaten bekannt gegeben werden, wird eine gedämpfte Handelsaktivität erwartet.

Der Broker IG indiziert für den Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) rund eine Stunde vor dem Handelsstart ein Minus von 0,4 Prozent auf 33 798 Punkte. Damit deutet sich für den US-Leitindex ein Wochenverlust von rund 1,5 Prozent an. Der NASDAQ 100 wird am Freitag 0,1 Prozent im Plus bei 15 059 Zählern erwartet.

Unter den Einzelwerten könnten die Aktien von 3M das Anlegerinteresse auf sich ziehen. Der Mischkonzern einigte sich in dem Rechtsstreit um verschmutztes Trinkwasser durch sogenannte Ewigkeit-Chemikalien mit den Behörden auf eine Zahlung von bis zu 12,5 Milliarden US-Dollar. Die ausgehandelte Entschädigungssumme soll über 13 Jahre verteilt fließen. Die 3M-Papiere stiegen im vorbörslichen Handel um 3,3 Prozent.

Die Titel von Virgin Galactic brachen vorbörslich um 14 Prozent ein. Das Weltraumtourismus-Unternehmen hatte angekündigt, weitere 400 Millionen Dollar aus dem Verkauf von Stammaktien erlösen zu wollen, um seine Flotte zu verbessern und sein Geschäft zu vergrößern. Den Angaben zufolge entspricht die neue Kapitalerhöhung rund 27 Prozent der Marktkapitalisierung des Unternehmens zum Börsenschluss am Donnerstag.

Die Anteilsscheine von CarMax verteuerten sich vorbörslich um 7,1 Prozent. Der Gebrauchtwagenhändler wies für das erste Geschäftsquartal einen Gewinn aus, der die durchschnittliche Analystenschätzung übertraf.

Die Aktien von Under Armour sackten vorbörslich um 4,1 Prozent ab. Zuvor hatten die Analysten der US-Bank Wells Fargo die Papiere des Sportartikelherstellers auf "Equal Weight" abgestuft./edh/jha/