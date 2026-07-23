DAX 24.800 -1,4%ESt50 6.210 -1,7%MSCI World 4.837 +0,0%Top 10 Crypto 8,56 +0,3%Nas 25.248 -1,7%Bitcoin 57.160 -1,2%Euro 1,1375 -0,3%Öl 99,5 +5,8%Gold 4.065 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Aktien New York Ausblick: Verluste erwartet - 'Big Tech' überzeugt Anleger nicht

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit Enttäuschung aufgenommene Quartalsbilanzen und Prognosen großer Tech-Schwergewichte in den USA dürften die Börsen dort am Donnerstag zu Beginn unter Druck setzen. Weder der Elektroautohersteller Tesla noch der Halbleiterproduzent Texas Instruments noch die Google (Alphabet C (ex Google))-Holding Alphabet (Alphabet A (ex Google)) überzeugten mit ihren Geschäftszahlen und Ausblicken die Investoren.

Werbung

Tesla habe zwar die Absatzzahl und den Umsatz stark gesteigert, schrieb Marktbeobachter Stephen Innes. Wegen milliardenschwerer Investitionen sei jedoch ein deutlich geringerer Gewinn übriggeblieben als erwartet.

Auch bei Alphabet hinterfragten Marktteilnehmer die hohen Ausgaben. Das Unternehmen hat die Prognose nochmals erhöht und rechnet nun für 2026 mit Ausgaben zwischen 195 und 205 Milliarden Dollar.

T-Mobile US (T-Mobile US) übertraf zwar im zweiten Quartal mit der Zahl neuer Kunden die Konsensschätzung von Analysten. Die Telekom-Tochter (Deutsche Telekom) habe jedoch im Vergleich mit dem Kontrahenten AT&T schwächer abgeschnitten, hieß es im Handel.

Werbung

Wegen der hohen Treibstoffpreise schließt American Airlines einen Verlust in diesem Jahr nicht aus. Das brachte den Aktienkurs vorbörslich unter Druck. Profitieren könnten von den hohen Energiepreisen die Großen der Öl- und Gasbranche. ExxonMobil, Chevron und ConocoPhillips legten denn auch zu./bek/he