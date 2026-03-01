DAX23.615 -4,2%Est505.740 -4,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 -3,8%Nas22.226 -2,3%Bitcoin58.317 -0,9%Euro1,1581 -0,9%Öl84,07 +7,7%Gold5.063 -4,9%
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX rutscht unter 23.700 Punkte -- Wall Street tiefer -- Plug Power: Mehr Umsatz -- Palantir, MongoDB, Micron, NVIDIA, AMD, Apple, Rüstungsaktien, Vonovia, TUI, BestBuy im Fokus
Top News
Zurich-Aktie verliert: Kapitalerhöhung bringt Milliardensumme für Beazley-Kauf ein Zurich-Aktie verliert: Kapitalerhöhung bringt Milliardensumme für Beazley-Kauf ein
Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Chef Källenius muss Gehaltseinbußen hinnehmen Mercedes-Benz-Aktie schwächelt: Chef Källenius muss Gehaltseinbußen hinnehmen
Aktien New York Ausblick: Verluste erwartet nach robustem Wochenstart

03.03.26 15:10 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - Die noch zu Wochenbeginn robusten US-Börsen dürften mit einem Tag Verzögerung die Auswirkungen des Iran-Kriegs doch noch deutlicher zu spüren bekommen. Der Anstieg der Energiepreise nährt Wirtschaftssorgen.

Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial am Dienstag eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 1,8 Prozent tiefer auf 48.027 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex NASDAQ 100 sieht IG 2,2 Prozent im Minus bei 24.445 Punkten.

Für die bereits am Montag schwachen Aktien von Hotelbetreibern wie Marriott, Hilton (Hilton Worldwide) und Wynn Resorts zeichnen sich weitere klare Kursverluste ab. Ähnlich sieht es bei den Fluggesellschaften American (American Airlines), Delta (Delta Air Lines), Southwest (Southwest Airlines) und United (United Airlines) aus.

Die Titel des Datenbankmanagementsystem-Spezialisten MongoDB wurden nach einem schwachen Ausblick von wieder aufkommenden Sorgen belastet: Sie brachen um gut 27 Prozent ein.

Beim Medizintechnikunternehmen Medline (Medline A) sorgten Aktienverkäufe von Anteilseignern für ein vorbörsliches Minus von 5,1 Prozent.

Dagegen feierten die Anleger die Geschäftszahlen und Ausblicke der Einzelhändler Target und Best Buy - die Aktien zogen um 2,8 beziehungsweise 8,3 Prozent an.

Die Papiere von Pinterest zogen um 5,2 Prozent an. Hier sorgte die Mitteilung des Social-Media-Unternehmens, dass der aktivistische Investor Elliott Investment Management eine strategische Investition über eine Milliarde US-Dollar getätigt hat, für gute Stimmung./gl/mis