Aktien New York Ausblick: Verluste - Iran-Konflikt und maues US-Wachstum

NEW YORK (dpa-AFX) - Wegen der nach wie vor möglichen Eskalation des Konfliktes zwischen den USA und dem Iran bleiben die Anleger am US-Aktienmarkt am Freitag vorsichtig. Leichten Druck auf die Notierungen brachten vorbörslich zudem Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Schlussquartal 2025 sowie Inflationssignale.

Der Broker IG taxierte den US-Leitindex Dow Jones Industrial knapp eine Stunde vor dem Auftakt auf 49.290 Punkte und damit 0,2 Prozent im Minus. Der von Technologiewerten dominierte NASDAQ 100 dürfte demnach 0,4 Prozent tiefer mit 24.700 Punkten in den Handel gehen.

So wuchs die US-Wirtschaft im Schlussquartal weniger als erwartet, während der PCE-Deflator der persönlichen Konsumausgaben, eine Kennzahl zur Preisentwicklung, etwas höher lag als gedacht. Der PCE-Index ist das bevorzugte Preismaß der US-Notenbank Fed und wird daher an den Finanzmärkten stark beachtet. Größere Veränderungen der Markterwartungen hinsichtlich möglicher weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed zeichneten sich zunächst nicht ab.

Mit Blick auf den Iran hatte US-Präsident Donald Trump schon am Donnerstag eine Frist für ein Abkommen im Atomstreit genannt und 10 bis 15 Tage als ausreichend bewertet. Zugleich hatte er gedroht: "Entweder wir erzielen eine Einigung oder es wird für sie bedauerlich." Das hatte am Donnerstag schon etwas auf die Stimmung am US-Aktienmarkt gedrückt. Der Iran wiederum drohte für den Fall eines Angriffs mit "entschlossenen und angemessenen" Gegenmaßnahmen.

Angesichts der Spannungen dürften Rüstungswerte wie Northrop Grumman, General Dynamics und L3Harris Technologies (Harris) weiterhin im Fokus vieler Anleger stehen.

Für die Aktien des Bergbauunternehmens Newmont ging es vorbörslich um 3,6 Prozent nach unten, nachdem der weltgrößte Goldschürfer für das laufende Jahr eine niedrigere Goldbarren-Produktion in Aussicht gestellt hatte.

Zudem könnten die Aktien des Raumfahrunternehmens Rocket Lab (Rocket Lab USA A) einen Blick wert sein, die vorbörslich um rund ein halbes Prozent nachgaben. Wie die "Welt" schrieb, hat der Rüstungskonzern Rheinmetall ein Auge auf den Raumfahrt-Laserspezialisten Mynaric geworfen, der eigentlich durch den US-Konzern übernommen werden sollte.

Deutlichere Verluste von jeweils rund zehn Prozent verzeichneten vorbörslich die Aktien des Chemieunternehmens Chemours (The Chemours) und des Internet- und Cloud-Dienstleisters Akamai. Während Chemours mit der Gewinnentwicklung im Schlussquartal des vergangenen Jahres den Erwartungen hinterherhinkte, verfehlte Akamai mit dem Gewinnausblick für 2026 die mittlere Analystenschätzung./mis/men