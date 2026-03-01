Aktien New York Ausblick: Vorsicht angesichts von Ölpreisen und Zinsentscheid

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit wieder steigenden Ölpreisen und vor der US-Zinsentscheidung dürften sich die Anleger in New York am Mittwoch zurückhalten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 0,4 Prozent tiefer auf 46.782 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 erwartet IG 0,5 Prozent im Minus bei 24.664 Punkten. Etwas früher am Tag hatte sich noch eine sehr freundliche Eröffnung abgezeichnet. In Europa kamen die wichtigsten Märkte zuletzt ebenfalls deutlich zurück.

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Die Ölpreise bauten ihre Gewinne aus, nachdem der Iran neue Angriffe auf Teile seiner Öl- und Gasindustrie gemeldet hatte. Davor hatten Meldungen über Bemühungen, den Transport von Rohöl aus den Fördergebieten am Persischen Golf abseits der wichtigen Straße von Hormus zu organisieren, die Notierungen zeitweise noch unter Druck gesetzt.

Um 19.00 Uhr steht dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed auf der Agenda. Ökonomen und Marktbeobachter erwarten ganz überwiegend, dass der Leitzins weiter in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent verharren wird. Bereits Ende Januar hatte die Fed die Zinsen nicht angetastet.

Der Fokus der Anleger liegt vor allem auf Aussagen des scheidenden Notenbankchefs Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung. Außerdem stehen Projektionen zur künftigen Zinsentwicklung, zur Wirtschaftsleistung und zur Inflation im Mittelpunkt des Interesses.

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Die seit Wochen schwächelnden Aktien von Macys legten vorbörslich um 6 Prozent zu. Der Warenhausbetreiber blieb mit seinen Umsatz- und Ergebniszielen für das laufende Jahr hinter den Analystenerwartungen zurückblieb. Das Unternehmen selbst sprach von einem "vorsichtigen " Ausblick, da makroökonomische und geopolitische Faktoren die Ausgaben für Konsumgüter beeinflussen könnten.

Beim auf KI-Drohnensoftware spezialisierten Unternehmen Swarmer zeichnet sich ein weiterer Kurssprung von knap 25 Prozent auf 38,61 US-Dollar ab. Damit würden die Aktien etwas unter den 40 Dollar notieren, die am Vortag den Höhepunkt eines fulminanten Börsengangs bedeutet hatten. Der Ausgabepreis hatte bei 5 Dollar gelegen.

Erst nach der Schlussglocke an den US-Börsen berichtet der Chipzulieferer Micron Technology über das vergangene Quartal. Mit einem vorbörslichen Kursplus von 0,5 Prozent verteilten die Anleger bereits Vorschuss-Lorbeeren. Seit Jahresbeginn haben die Aktien bereits um mehr als 60 Prozent zugelegt und zählen zu den besten Werten im Nasdaq 100 - neben den Papieren der Speicherhersteller Western Digital und Seagate (Seagate Technology).

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Für Netflix ging es gegen den erwarteten Markttrend um 0,3 Prozent auf 94,60 Dollar hoch. Die US-Bank Citigroup nahm die Bewertung mit einem Kursziel von 115 Dollar und einer Kaufempfehlung "Buy" wieder auf. Der Streamingriese könnte den operativen Ergebnisausblick (Ebit) erhöhen und mit den Margen im laufenden Jahr über den Konsensschätzungen landen, schrieb Analyst Jason Bazinet in seiner Neubewertung. Zudem rechnet er im Schlussquartal mit einer Anhebung der Abopreise. Mangels größerer Übernahmen steige auch das Potenzial für die Renditen der Aktionäre./gl/jha/