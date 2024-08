Aktien New York Ausblick: Weitere Gewinne - Anleger feiern Meta-Zahlen

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen steuern am Donnerstag auf weitere Gewinne zu. Eine halbe Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,2 Prozent höher auf 40.926 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex NASDAQ 100 wird 0,5 Prozent im Plus bei 19.451 Punkten erwartet.

Zur Wochenmitte hatten bereits schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell der Hoffnung auf eine Zinssenkung im September neue Nahrung gegeben. Dazu passten die nun vorbörslich veröffentlichten, überraschend deutlich gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe.

Die Daten gelten mit Abstrichen als Indikator für den monatlichen Arbeitsmarktbericht, der an diesem Freitag veröffentlicht wird. Er hat große Bedeutung für die US- Geldpolitik . Eine Abschwächung des Arbeitsmarktes würde es den Währungshütern erleichtern, die erhoffte geldpolitische Wende einzuleiten.

Bei Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) sorgten überraschend gut ausgefallene Quartalszahlen für einen vorbörslichen Kurssprung von fast 9 Prozent. Der Facebook-Mutterkonzern scheffelte im zweiten Quartal Milliarden mit seinem Werbegeschäft - und steckt einen großen Teil gleich wieder in den Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Gründer und Chef Mark Zuckerberg sieht den Chatbot Meta AI auf dem Weg, bis Ende des Jahres zum meistgenutzten KI-Assistenten der Welt zu werden.

Die Aktien von NVIDIA stiegen um knapp 2 Prozent, womit sie an ihre deutliche Vortagserholung anknüpfen würden. Nach der jüngsten Kurskorrektur hatte die US-Bank Morgan Stanley den KI-Champion wieder als "Top Chip Pick" genannt, worauf die Titel um fast 13 Prozent angezogen hatten.

Dagegen ließen schwache Quartalszahlen und ein gesenkter Umsatzausblick die Aktien von Moderna um nahezu 17 Prozent absacken. Der Biontech (BioNTech (ADRs))-Konkurrent rechnet 2024 mit einem geringen Interesse in Europa an seinen Corona-Impfstoffen. Die in New York gelisteten Anteilsscheine von Biontech verloren 3,5 Prozent./gl/jha/