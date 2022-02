Aktien New York Ausblick: Weitere Gewinne - Solar-Aktien gefragt

NEW YORK (dpa-AFX) - Der US-Aktienmarkt dürfte am Mittwoch seine Vortagesgewinne zunächst ausbauen. Die Börsenstimmung ist derzeit wieder etwas besser. Auch wenn die Zinswende weiter ein Hauptthema ist, stehen am Anleihemarkt die Kurse aktuell nicht mehr ganz so stark unter Druck, die Rendite auf zehnjährige Staatspapiere kam wieder etwas zurück. Das sorgt im Aktienhandel nun erst einmal für weitere Entspannung.

Laut jüngsten Berechnungen des Brokers IG dürfte der US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zur Wochenmitte mit einem Aufschlag von 0,67 Prozent auf 35 700 Punkten in den Handel starten. Der von Technologiewerten geprägte NASDAQ 100 wird mit plus 1,29 Prozent auf 14 937 Punkten erwartet.

Die am Vorabend nach Börsenschluss vorgelegten Quartalszahlen des Fahrdienstvermittlers Lyft kamen nicht gut an. Die Anteile verloren vorbörslich 3,4 Prozent. Lyft meldete zum Schlussquartal weniger Fahrer als von Analysten erwartet. Die Omikron-Well dämpfte. Am Mittwoch nach Börsenschluss gewährt der Lyft-Konkurrent Uber Einblicke in die Bücher.

Solar-Aktien waren vorbörslich gefragt. Das lag zuvorderst an besser als erwartet ausgefallenen Vierteljahreszahlen von Enphase Energy. Enphase plant außerdem seine erste Fabrik in Europa, um hier die Nachfrage besser bedienen zu können. Die Titel sprangen im vorbörslichen Handel um mehr als 22 Prozent in die Höhe. Andere Solarwerte wie First Solar, Sunnova Energy oder Sunpower legten im Sog der Enphase-Kursgewinne ebenfalls deutlich zu - mit teils mehr als sieben Prozent.

Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) versuchen nach ihrem fast 32-prozentigen Kursrutsch in nur vier Handelstagen eine Stabilisierung mit vorbörslich plus 1,7 Prozent. Anders als der Technologiesektor insgesamt war es zuletzt noch etwas weiter bergab gegangen für Meta. Der Börsenwert liegt derzeit nur noch bei knapp 600 Milliarden Dollar. Der Facebook-Konzern hatte in der vergangenen Woche mit Quartalszahlen und Ausblick ernüchtert und die Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt./ajx/mis