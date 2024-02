Aktien New York Ausblick: Weitere moderate Verluste

NEW YORK (dpa-AFX) - Den New Yorker Börsen drohen am Dienstag nach dem verlängerten Wochenende weitere moderate Kursverluste. An den Märkten verfestigt sich die Wahrnehmung, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen länger auf dem aktuell hohen Niveau halten wird, um die Inflationsgefahr angesichts der robusten Wirtschaft einzudämmen. Vereinzelt gibt es sogar schon Spekulationen über Zinsanhebungen statt der erhofften Senkungen.

Rund eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) 0,3 Prozent tiefer auf 38 498 Punkte. Den technologiewertelastigen NASDAQ 100 sieht IG 0,4 Prozent im Minus bei 17 617 Zählern. Damit würden sich beide Indizes etwas weiter von ihren Bestmarken entfernen.

Vor dem Wochenende war ein überraschend deutlicher Anstieg der Erzeugerpreise im Januar bekannt geworden, der den Inflations- und Zinssorgen neue Nahrung gegeben hatte. Konjunkturseitig dürften am heutigen Dienstag nach Handelsbeginn die Frühindikatoren für den Januar einen Blick wert sein.

Am Mittwoch werden dann das Protokoll der Fed-Sitzung im Januar sowie die Zahlen des Chipriesen NVIDIA erwartet. Die Anleger dürften die Aussagen der Währungshüter auf Hinweise für den weiteren geldpolitischen Kurs der Währungshüter abklopfen.

Derweil könnten die Nvidia-Zahlen einen Wendepunkt an den Märkten markieren, sagte Anlagestratege Charles-Henry Monchau von Banque Syz in einem Fernsehinterview mit der Finanznachrichtenagentur Bloomberg. Denn die Marktrichtung hänge sehr stark von der Kursentwicklung einiger Tech-Schwergewichte ab.

Am Dienstag stehen mit den Geschäftszahlen von Home Depot und Walmart traditionellere Branchen im Fokus. Die Baumarktkette Home Depot berichtete für das vergangene Quartal zwar einen Gewinn über den Erwartungen. Für etwas Enttäuschung sorgte aber der Umsatzausblick auf das laufende Jahr. Vorbörslich verloren die zuletzt gut gelaufenen Aktien daraufhin 2,3 Prozent.

Bei Walmart konnten sich die Aktionäre nach einem Zwischenbericht zur Geschäftsentwicklung dagegen über einen Kursanstieg um 4,3 Prozent freuen. Dass Walmart im neuen Geschäftsjahr ein schwächeres Wachstum erwartet, trübte die Stimmung ebenso wenig wie die angekündigte, milliardenschwere Übernahme des SmartTV-Herstellers Vizio (Walmart). Dessen Titel sprangen um 15,4 Prozent hoch.

Die Anteilscheine des Finanzdienstleisters Discover Financial (Discover Financial Services) sprangen vorbörslich um 13,4 Prozent hoch, nachdem Konkurrent Capital One Financial eine rund 35 Milliarden US-Dollar schwere Übernahmeofferte vorgelegt hatte. Bezahlen will Capital One mit eigenen Aktien. Auf Basis des Tauschverhältnisses ergibt sich ein Bewertungsaufschlag von fast 27 Prozent auf den Discover-Schlusskurs vom Freitag./gl/mis