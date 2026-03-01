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Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste erwartet

19.03.26 14:02 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX) - An den New Yorker Aktienmärkten zeichnen sich am Donnerstag weitere Verluste ab. Deutlich steigende Ölpreise im Zuge des Iran-Kriegs verstärkten die Ängste der Anleger vor einer steigenden Inflation und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft.

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Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,5 Prozent tiefer auf 45.977 Punkte. Den technologielastigen NASDAQ 100 sieht IG 0,6 Prozent im Minus bei 24.289 Punkten. Damit würden die US-Börsen an ihren klaren Rückschlag vom Vortag anknüpfen.

Bereits zur Wochenmitte hatten überraschend deutlich gestiegene Erzeugerpreise und Aussagen von US-Notenbankchef Jerome Powell, wonach Zinssenkungen ohne Fortschritte bei der Bekämpfung der Teuerung ausbleiben könnten, kräftig auf die Stimmung gedrückt. In Europa notierten die wichtigsten Indizes zuletzt tief im Minus.

Die Stimmung werde von Risikoscheu dominiert, kommentierte Mathieu Racheter, Leiter der Aktienstrategie bei der Schweizer Privatbank Julius Bär. Die Märkte hätten weiterhin eine brisante Mischung aus geopolitischen Entwicklungen und Signalen der Zentralbanken zu verdauen, und "die erneute Eskalation im Nahen Osten lässt die Stagflationsängste wieder aufleben, gerade als sich die Anleger bis März allmählich mit der Inflationsentwicklung abgefunden hatten".

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Der Öl- und Gasriese Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) berichtete, dass bei einem iranischen Angriff auf Katar die Gasaufbereitungsanlage "Pearl" beschädigt worden sei. Zudem war über der saudischen Ölraffinerie Samref nach offiziellen Angaben eine Drohne abgestürzt. Rohöl der Sorte Brent kostete zuletzt mehr als 120 US-Dollar.

Die seit Jahresbeginn gut gelaufenen Aktien von Micron Technology büßten vorbörslich 4,8 Prozent ein. Am Mittwoch nach Börsenschluss hatte der Speicherchipspezialist überraschend gute Umsatz- und Gewinnkennziffern für das vergangene Quartal berichtet. Auch die Ziele für das laufende Quartal übertrafen die Erwartungen. Die hohe Halbleiternachfrage im Zuge des KI-Booms fordert aber auch höher als erwartete Ausgaben für den Ausbau der Produktionsanlagen, was am Markt nicht gut ankam.

Bei den in New York gelisteten Anteilsscheinen von Alibaba (Alibaba Group) mussten die Anleger einen Kursrückgang von 6,6 Prozent verkraften. Der chinesische Technologieriese erzielte im vergangenen Quartal einen enttäuschend geringen Umsatzanstieg, während der Nettogewinn um gut zwei Drittel einbrach.

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Bergbautitel wurden von sinkenden Edel- und Industriemetallpreisen belastet. Für Freeport-McMoRan zeichnet sich ein Minus von 6 Prozent ab und für Newmont Mining (Newmont) ein Kursrutsch von 9,6 Prozent. Die Aktien des Aluminiumkonzerns Alcoa (Arconic) büßten 6,5 Prozent ein.

Nach der Schlussglocke an den US-Börsen steht noch der Quartalsbericht des Logistikriesen FedEx auf der Agenda. Die Aktien verloren vorbörslich gut ein Prozent./gl/jha/