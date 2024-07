Aktien New York Ausblick: Weitere Verluste - Vor allem Tesla unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Die wichtigsten US-Aktienindizes dürften am Mittwoch ihr kleines Vortagesminus ausweiten. Mit Tesla und der Google-Mutter Alphabet (Alphabet A (ex Google)) stehen zwei der "Glorreichen Sieben" nach Geschäftszahlen vorbörslich unter Druck.

Den NASDAQ 100 sieht der Broker IG entsprechend deutlich im Minus mit 1,1 Prozent bei 19.534 Punkten. Damit droht der Technologiebörsen-Auswahlindex nach zweitägiger Verschnaufpause seine zweiwöchige Korrektur vom Rekordhoch bei 20.690 Punkten wieder auszuweiten. Ein Test der 50-Tage-Durchschnittslinie bei 19.389 Punkten bahnt sich weiterhin an.

Derweil sieht IG den Dow Jones Industrial mit 40.193 Punkten 0,4 Prozent unter dem Vortagesniveau. Er zeigte sich zuletzt etwas robuster als der Nasdaq, liegt aber auf Jahressicht weiter klar im Hintertreffen.

Nach einmal mehr enttäuschenden Geschäftszahlen knickten die Aktien von Tesla vorbörslich um gut 8,5 Prozent ein auf fast 225 US-Dollar. Damit ist von der Kursrally des Elektroautobauers zu Juli-Beginn auf das Jahreshoch von 271 Dollar kaum noch etwas geblieben.

Der operative Gewinn sei im Vorjahresvergleich im sechsten Quartal in Folge gesunken, und zum achten Mal habe man die Erwartungen enttäuscht, kommentierte JPMorgan-Analyst Ryan Brinkman. Das operative Ergebnis wäre zudem noch weitaus geringer ausgefallen, wenn Tesla nicht so viel durch den Verkauf von CO2-Zertifikaten erlöst hätte.

Alphabet-Papiere sanken derweil um bis zu 4 Prozent. Im Fokus steht hier weiterhin das Thema Künstliche Intelligenz (KI). Laut dem Analysten Ross Sandler von Barclays sind viele Investoren noch zu optimistisch für die Gewinnmargen der kommenden Jahre. So helfe das Wachstum des Werbegeschäfts zwar, die hohen Investitionen im KI-Bereich zu finanzieren. Allerdings könnten die Diskrepanzen bei Umsatz- und Kostenentwicklung im kommenden Jahr durchaus zunehmen. Darauf müssten Aktionäre sich erst noch einstellen. Langfristig blieben die Perspektiven für KI gleichwohl gut.

Etwas zulegen konnten derweil die Aktien von Texas Instruments. Experte Timothy Arcuri von der UBS sieht sich nach dem Geschäftsbericht bestätigt, dass die Papiere des Chipkonzerns einer der Top-Werte Richtung Jahresende sind. Der Konzern rechnet im laufenden Quartal mit einem höheren Umsatz und Gewinn als in der entsprechenden Periode davor.

Der US-Telekomkonzern AT&T überzeugte die Anleger derweil mit Hunderttausenden Neukunden. Die Aktien von Amerikas Nummer Drei zogen deutlich an. Gleiches gilt für GE Vernova (GE VERNOVA LLC WI When Issued), die mit ihrem erhöhten Ausblick auch der deutschen Branchenkonkurrenz Siemens Energy und Nordex Auftrieb gaben./ag/jha/