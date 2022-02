Aktien New York Ausblick: Weiterer Einbruch nach russischem Angriff auf Ukraine

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Angriff Russlands auf die Ukraine dürfte am Donnerstag auch die Talfahrt an den US-Börsen beschleunigen. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) eine halbe Stunde vor Handelsbeginn 2,3 Prozent tiefer auf 32 380 Punkte und den technologielastigen NASDAQ 100 2,8 Prozent schwächer auf 13 136 Zähler.

Die Aktienkurse weltweit sind eingebrochen, nachdem Russland eine Invasion begonnen hat. Die Ukraine meldete russische Angriffe aus verschiedenen Richtungen. Auch Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sprach von russischen Angriffen aus verschiedenen Richtungen.

Amerikanische Konjunkturdaten und Unternehmensnachrichten traten angesichts des Krieges in der Ukraine in den Hintergrund.

Die Aktien von eBay sackten vorbörslich um knapp 8 Prozent ab, nachdem die Online-Handelsplattform einen enttäuschenden Umsatzausblick auf das laufende Quartal gegeben hatte. Im Schlussquartal 2021 war die Zahl der aktiven Käufer überraschend stark zurückgegangen. Außerdem fiel im fortgeführten Geschäft ein hoher Quartalsverlust an.

Die in New York gelisteten Titel von Alibaba büßten 7 Prozent an Wert ein. Der chinesische Amazon-Konkurrent berichtete für das vergangene Quartal das langsamste Umsatzwachstum, seit Chinas Führung den heimischen Technologiesektor immer stärker kontrolliert.

Bei Moderna hielt sich das vorbörsliche Kursminus angesichts des Marktumfelds mit 2 Prozent in Grenzen. Die Biotechfirma verdient weiter glänzend an ihrem Corona-Impfstoff, wie der jüngste Zwischenbericht zeigte. Zudem hob der Biontech (BioNTech (ADRs))-Rivale für 2022 die Absatzprognose für seinen Corona-Impfstoff leicht an.

Dagegen zogen die Kurse der Ölkonzerne Exxon Mobil und Chevron um jeweils fast 3 Prozent an. Sie profitieren vom krisenbedingten Höhenflug der Ölpreise./gl/jha/