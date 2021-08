Aktien New York Ausblick: Wenig Bewegung nach jüngstem Rekordlauf

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Wall Street dürfte angesichts des aktuellen Rekordlaufs erst einmal kaum verändert in den Handel starten. Eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart am Donnerstag taxierte der Broker IG den US-Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) kaum verändert bei 35 482 Punkten.

Zur Wochenmitte hatten die Anleger mit Erleichterung darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten nicht weiter gestiegen ist. Am Donnerstag nun wurde bekannt, dass in den USA die Erzeugerpreise überraschend und deutlich angezogen haben.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von eBay um knapp zwei Prozent. Die Online-Handelsplattform verbuchte zwar im zweiten Quartal deutliche Geschäftszuwächse, doch der in Aussicht gestellte Nettoumsatz verfehlte die Erwartungen.

Demgegenüber schnellten die Papiere von Palantir im vorbörslichen Geschäft um fast neun Prozent nach oben. Die Datenanalysefirma hatte sowohl mit ihren Umsatzzahlen als auch mit der Umsatzprognose positiv überrascht.

Die Anteilsscheine von Micron Technology büßten vorbörslich rund drei Prozent ein, nachdem sich Analyst Shawm Kim von der Bank Morgan Stanley negativ zu den Aktien des Speicherchipherstellers geäußert hatte. Seiner Meinung nach geht der Markt für DRAM-Chips aktuell in eine spätzyklische Phase über und verliert entsprechend an Schwung./la/jha/