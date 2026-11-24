NEW YORK (dpa-AFX) - Die Erleichterungsrally an den US-Börsen nach der Rückkehr des NVIDIA-Chefs könnte sich schon einen Tag später als Strohfeuer erweisen. Der Broker IG taxierte den NASDAQ 100 am Dienstag eine Stunde vor Handelsbeginn 2,1 Prozent tiefer auf 26.184 Punkte. Der davor gebeutelte technologielastige Auswahlindex hatte zu Wochenbeginn mit fast sieben Prozent Plus besonders euphorisch auf die überraschende Personalie bei dem KI-Chipgiganten reagiert.

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Auch der Leitindex Dow Jones Industrial hatte sich mit einem Anstieg um drei Prozent deutlich erholt. Ihn erwartet IG nun 0,6 Prozent im Minus bei 49.316 Punkten.

Damit würde sich die Skepsis einiger Marktbeobachter bewahrheiten, die schon am Montag gewarnt hatten, die Talsohle bei den Kursen sei vielleicht noch nicht erreicht. Für die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) "wird der US-Handelstag wohl zum Lackmustest dafür, welche Rolle bloße Eindeckungen von Leerverkäufen am Vortag gespielt haben" - also Anleger, die zuvor auf fallende Kurse gesetzt hatten und durch deren Anstieg zum Kauf gezwungen waren, um ihre Verluste zu begrenzen.

Bei den Aktien des KI-Chipgiganten Nvidia zeichnet sich nach dem 31-prozentigen Kurssprung vom Montag ein Minus von 5,4 Prozent ab. Vom Bewertungsniveau vor dem Einbruch der vergangenen Wochen und dem Rekordhoch von Anfang Oktober sind sie noch weit entfernt.

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Analysten werteten das überraschende Comeback des Mitgründers und langjährigen Chefs Jensen Huang mindestens mit Blick auf das nun gelöste Führungsvakuum positiv. Einige hoben ihre Kursziele an oder stuften die Titel sogar hoch. Mit der Citigroup und der DZ Bank gab es aber auch kritische Stimmen - ungeachtet der bestätigten Kaufempfehlungen in beiden Fällen. "Für Nvidia dürfte sich Huangs Rückkehr zunächst auszahlen, unter Corporate-Governance-Aspekten ist sie jedoch mehr als fragwürdig", schrieb DZ-Bank-Analyst Ingo Wermann.

Die Citigroup-Experten verwiesen darauf, dass einige Unsicherheiten weiter bestehen. Denn die Untersuchungen zu Huangs Affäre mit einem mutmaßlichen Kontakt des chinesischen Geheimdienstes sowie im Kontext des ehemaligen Geschäftspartners Megaspeed dauerten an. Huang stünden zudem Anhörungen vor Ausschüssen des Repräsentantenhauses bevor, und die Veröffentlichung des Quartalsberichts verzögere sich nach wie vor. Eine Klärung dieser Probleme wäre indes ein weiterer Impulsfaktor für die Aktien.

Im Sog des erwarteten Nvidia-Kursrückschlags machte auch die Euphorie bei anderen Halbleitertiteln Ernüchterung Platz. Bei CoreWeave zeichnet sich nach dem Kurssprung von über 22 Prozent ein Rückgang um fünf Prozent ab. Ähnlich sieht es bei den vortags gefeierten Titeln von Micron (Micron Technology) und Intel aus.

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Auch bei der KI-Plattform Anthropic müssen sich die Anleger auf weitere Kursverluste einstellen: Nach dem gefeierten Börsengang am Donnerstag verloren die Aktien vorbörslich weitere 5,6 Prozent und rutschten damit knapp unter den Ausgabepreis von 83 US-Dollar.

Hier - wie generell am Aktienmarkt - könnte sich indes Geduld bezahlt machen. Denn laut einer aktuellen LBBW-Auswertung notierten fünf der sechs größten Tech-Börsengänge seit dem von Facebook 2012 ein halbes Jahr nach ihrem Debüt unter dem Schlusskurs des ersten Handelstags. Der inzwischen unter Meta (Meta Platforms (ex Facebook)) firmierende Social-Media- und Technologieriese gehört heute zu den weltweit wertvollsten Unternehmen. Das gilt nach wie vor auch für Anthropic sowie den Raumfahrt- und KI-Konzern SpaceX - obwohl beide Unternehmen erst seit kurzem an der Börse notiert sind.

Beim Server- und Speicherlösungs-Spezialisten HP Enterprise (Hewlett Packard Enterprise) zeichnet sich ein Kursrutsch von zwölf Prozent ab. Nach dem 17-prozentigen Vortagsplus machten offenbar viele Anleger schon Kasse, weil der Umsatzausblick auf das laufende Quartal den höchsten Erwartungen nicht gerecht wurde.

Derweil ging es für die Aktien von Insmed um weitere 145,6 Prozent auf knapp 171 Dollar hoch. Sie näherten sich damit dem vom Pharmakonzern Sanofi gebotenen Preis von 175 Dollar je Aktie, der das Biotechunternehmen mit insgesamt 41 Milliarden Dollar bewertet. Bereits in der vergangenen Woche hatten Spekulationen über ein mögliches Übernahmeangebot der Franzosen für deutliche Kursgewinne bei Insmed gesorgt./gl/stk