Aktien New York Ausblick: Zinsen lassen Dow nicht viel Spielraum

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: US-Börsen fester erwartet -- DAX weit im Plus -- Beiersdorf steigert Umsatz -- Tesla eröffnet Texas-Fabrik -- WACKER CHEMIE, Scout24, K+S, EVOTEC im Fokus

Fitch lässt Bonitätseinstufung für Continental unverändert. EU-Staaten frieren Vermögen in Milliardenwert ein - Kreml will nach Kohle-Embargo nun in andere Märkte liefern. Mercedes-Benz stellt weltweit rund 3.000 Softwareentwickler ein. Rio Tinto übernimmt wegen Russlandsanktionen RUSAL-Anteil an Tonerderaffinerien. Stellantis verkauft restliche Beteiligung an Gefco.