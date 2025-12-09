DAX24.144 +0,4%Est505.725 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 -0,8%Nas23.514 -0,1%Bitcoin77.613 -0,3%Euro1,1628 -0,1%Öl62,31 -0,3%Gold4.200 +0,2%
Warten auf Fed: Dow leicht im Plus -- DAX fester -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- BMW, Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Aktien New York Ausblick: Zinsentscheidung hält Anleger in Schach

09.12.25 14:37 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Toll Brothers Inc.
111,20 EUR -8,95 EUR -7,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed dürfte sich am Dienstag an den Börsen in den USA nicht viel tun. Darauf deuten die vorbörslichen Indikationen hin: Der Dow Jones Industrial wurde gut eine Stunde vor der Startglocke mit 47.743 Punkten kaum verändert erwartet. Der technologielastige NASDAQ 100 wird 0,1 Prozent im Minus indiziert.

"Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

Auch mit Blick auf einzelne Aktien herrschte weitgehend Ruhe. Die Aktien der auf Luxusimmobilien spezialisierten Toll Brothers büßten vorbörslich 6 Prozent ein. Die Zielvorgaben des Unternehmens für 2026 blieben hinter den Erwartungen zurück.

Die Papiere des Kreuzfahrtanbieters Viking Holdings stiegen um gut 2 Prozent. Die Investmentbank Goldman Sachs hatte die Aktien zuvor von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.

Die Aktien des Investmenthauses Ares Management stiegen um 7,7 Prozent. Die Titel werden ab Donnerstag im marktbreiten Aktienindex S&P 500 die Aktien des Snack-Herstellers Kellanova ersetzen./bek/mis

