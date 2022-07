Aktien New York: Aussicht auf nächsten großen Zinsschritt belastet

NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der voraussichtlich nächsten kräftigen Zinserhöhung in den USA halten sich die Anleger zurück. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) gab am Dienstag im frühen Handel um 0,20 Prozent auf 31 926,28 Punkte nach. Am Freitag war er noch auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert. Auch schwache Quartalsberichte von Walmart, UPS (United Parcel Service) und General Motors drückten auf die Stimmung.

Die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch wird mit Spannung erwartet. Dann wird die Federal Reserve Bank den Leitzins voraussichtlich um 0,75 Prozentpunkte anheben. Angesichts der sehr hohen Inflation womöglich sogar um einen ganzen Punkt, wie einige Börsianer spekulieren. Dies wurde jedoch zuletzt von mehreren Notenbankern eher ablehnend kommentiert.

Der marktbreite S&P 500 verlor am Dienstag zuletzt 0,47 Prozent auf 3948,11 Zähler. Der technologielastige NASDAQ 100 büßte mit 0,85 Prozent auf 12 223,49 Punkte noch mehr Boden ein./bek/he