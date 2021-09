Aktien New York: Behäbiger Wochenstart nach langem Wochenende

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem verlängerten Wochenende wegen des Feiertags "Labor Day" sind die US-Börsen am Dienstag schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) sank in der ersten halben Stunde um 0,57 Prozent auf 35 166,27 Punkte.

Der marktbreite S&P 500 verlor 0,34 Prozent auf 4519,95 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,17 Prozent auf 15 626,21 Punkte nach unten. Der S&P 500 und der Nasdaq 100 hatten erst in der vergangenen Woche Rekorde erreicht.

Nachrichten von Unternehmen und der Konjunktur sind am Dienstag Mangelware. Es zeichnet sich ein ruhiger Handel ab./ajx/zb