Aktien New York: Beim Erholungsversuch haben die Techwerte die Nase vorn

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Dienstag einen Erholungsversuch gestartet. Marktbeobachter sprechen allerdings eher von einer Gegenreaktion nach dem Rückschlag zum Wochenauftakt, da die Erholung vor allem von den zuletzt besonders schwachen Technologiewerten getragen wird. Der Markt bleibt ihnen zufolge also erst einmal weiter angeschlagen.

Der Dow legte vor den mit Spannung erwarteten ISM-Daten zum Dienstleistungsgewerbe im September um 0,52 Prozent auf 34 178,88 Punkte zu. Der S&P 500 gewann 0,63 Prozent auf 4327,70 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100 ging es um 0,87 Prozent auf 14 597,33 Punkte nach oben./ck/he