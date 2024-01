Aktien New York: Boeing belastet Dow - Nasdaq legt aber zu

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte sind nach der schwachen Vorwoche am Montag mit unterschiedlichen Vorzeichen in den Handel gestartet. Gebremst unter anderem von einem Kurseinbruch bei Boeing gab der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 37 316,54 Punkte nach. Am breiten Markt fiel Boeing weniger ins Gewicht, hier legte der S&P 500 um 0,28 Prozent auf 4710,40 Zähler zu.

Eine klare Erholung verzeichnete derweil der technologielastige Nasdaq-100-Index (NASDAQ 100), der am Montag um 0,76 Prozent auf 16 429,13 Punkte zulegte. Er hat bislang in diesem Jahr besonders deutlich nachgegeben. Dieser Abschlag liegt aktuell noch bei 2,3 Prozent. Beim Dow beläuft sich das Minus nach dem schwachen Montagsauftakt auf lediglich ein Prozent.

Nach dem schwachen Jahresauftakt warten die Anleger auf die am Donnerstag anstehenden US-Inflationsdaten, die großen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed haben. Am Freitag hatte ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht die Kurse zwar kaum belastet, den Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen aber einen weiteren Dämpfer verpasst. Diese seien nicht vor Mai zu erwarten, schrieb Experte James Knightley von der niederländischen Bank ING./tih/he