Aktien New York: Börsen auf Erholungskurs

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den Ausschlägen am Vortag wegen der geldpolitischen Perspektiven haben sich die US-Börsen am Donnerstag wieder auf den Erholungspfad begeben. Mutige Anleger griffen wieder zu, nachdem der Leitindex Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) zur Wochenmitte spät ins Minus abgerutscht war. Ein überraschend hohes Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal wurde nun von den Anlegern dankbar angenommen.

Der noch verhalten gestartete Leitindex Dow notierte eine Dreiviertelstunde nach dem Auftakt 1,54 Prozent höher bei 34 695,78 Punkten. Der breiter aufgestellte S&P 500 stieg um 1,57 Prozent auf 4418,21 Zähler. Der Erholung folgte auch der technologielastige NASDAQ 100, der zuletzt 1,42 Prozent auf 14 373,44 Punkte gewann - auch wenn die Zahlen von Tesla und dem Chipkonzern Intel bei den Anlegern gar nicht gut ankamen.

Letztlich gilt eine Zinsanhebung im März nun als so gut wie sicher. Die Begleitaussagen des Notenbankvorsitzenden Jerome Powell hatten die Anleger, die seit Tagen schon nervös auf jede Neuigkeit reagieren, am Mittwoch offenbar nur vorübergehend erschreckt. Da die Märkte in diesem Jahr bislang stark unter Druck standen, gilt geldpolitisch aber schon viel als eingepreist./tih/he