Aktien New York: Dow auf Rekord - Bericht über Biden-Programm stützt

NEW YORK (dpa-AFX) - Dem Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) hat am Donnerstag ein moderater Kursanstieg für einen Rekordwert ausgereicht. Eine Dreiviertelstunde nach dem Börsenstart notierte der US-Leitindex 0,39 Prozent im Plus bei 31 181,01 Punkten. Die anderen wichtigen US-Aktienindizes lauerten dicht unterhalb ihrer Bestmarken. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,23 Prozent auf 3818,59 Zähler bergauf und der technologielastige NASDAQ 100 gewann 0,18 Prozent auf 12 96,60 Punkte./gl

Als Kurstreiber sahen Marktbeobachter einen Medienbericht, wonach der designierte US-Präsident Joe Biden billionenschwere Corona-Hilfen plant. Allerdings bremsten die überraschend stark gestiegenen wöchentlichen Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe die Kaufbereitschaft./gl/he