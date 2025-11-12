DAX24.381 +1,2%Est505.786 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,60 -0,1%Nas23.299 -0,7%Bitcoin87.857 -1,1%Euro1,1595 +0,1%Öl62,72 -3,7%Gold4.193 +1,6%
Aktien New York: Dow auf Rekordhoch - Nasdaq mit lahmem Auftakt

12.11.25 15:58 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Aktienmärkten favorisieren die Anleger auch am Mittwoch wieder die Standardwerte. Die wichtigsten Indizes starteten positiv in den Handel. Der Dow Jones Industrial stellte nach einigen Tagen Pause wieder einen Rekord auf. Im frühen Handel legte er um 0,75 Prozent auf 48.286,20 Punkte zu und übertraf damit seine bisherige Bestmarke, die er Ende Oktober bei 48.040 Punkten erreicht hatte.

Andere wichtige Indizes taten sich am Mittwoch weiterhin schwerer und blieben zu ihren Rekorden noch etwas auf Abstand. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,23 Prozent auf 6.862,52 Zähler hoch, während sich der technologielastige NASDAQ 100 um 0,05 Prozent auf 25.545,09 Zähler zulegte.

Weiter im Fokus steht das absehbare Ende des Teilstillstands der US-Regierungsgeschäfte (Shutdown), das Anfang der Woche die derzeitige Markterholung initiiert hatte. Im Tagesverlauf berät das US-Repräsentantenhaus über einen Übergangshaushalt. Wenn diese Kammer des US-Parlaments zustimmt, ist nur noch eine Unterschrift des US-Präsidenten nötig, damit er in Kraft tritt und der längste Regierungs-Stillstand in der Geschichte der Vereinigten Staaten endet./tih/he

