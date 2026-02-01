DAX25.015 +1,2%Est506.059 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0300 -1,0%Nas23.292 +1,1%Bitcoin59.123 -0,9%Euro1,1918 +0,9%Öl69,09 +1,5%Gold5.071 +2,3%
Aktien New York: Dow behauptet sich über 50.000-Punkte-Marke

09.02.26 19:55 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Nach seinem Rekordhoch über 50.000 Punkten am Freitag hat sich der Dow Jones Industrial zum Wochenstart über der runden Marke behauptet. Nachdem der US-Leitindex im frühen Montagshandel zunächst weiter bis auf etwas über 50.219 Zähler gestiegen war, notierte er etwas mehr als zwei Stunden vor dem Börsenschluss kaum verändert beim Stand von 50.119 Punkten.

Der marktbreite S&P 500 legte um 0,53 Prozent auf 6.969 Zähler zu. Der technologielastige NASDAQ 100 stieg um 0,80 Prozent auf 25.276 Punkte. Technologiewerte hatten es in den letzten Tagen tendenziell schwerer als Standardwerte, Anleger schichteten vor allem aus Sorge vor zu hohen Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI) in traditionellere Werte um.

"Wochenlang mäanderte das US-Index-Flaggschiff Dow Jones unterhalb der magischen Marke von 50.000 Punkten seitwärts, blieb aber immer in Schlagdistanz zu einem Ausbruch. Der ist am Freitag endlich gelungen", schrieb Analyst Ronald Gehrt vom Broker Lynx. Nun seien die kommenden Tage entscheidend. Sollte der Dow wieder deutlich unter die runde Marke fallen, "brennt hier etwas an". Zumal zuletzt vor allem solche Aktien nachgefragt worden seien, die von einem breiten Wachstum der US-Wirtschaft profitieren dürften. Das jedoch sei "so aber gar nicht existent", warnte der Experte.

Wie es um die Wirtschaft bestellt ist, dürften zur Wochenmitte der verspätete Arbeitsmarktbericht für Januar sowie am Ende der Arbeitswoche die Inflationsdaten zeigen. Beide Veröffentlichungen sind mit Blick auf die Zinsentwicklung wichtig.

Unter den "glorreichen Sieben", den sieben größten und bedeutendsten Tech-Konzernen in den USA, stachen am Montag NVIDIA mit plus 3,1 Prozent hervor und knüpften an ihre Erholung vom Freitag an. Microsoft erholten sich mit plus 2,9 Prozent weiter. Im Minus notierten nur Apple. Amazon standen nur knapp im Plus. Die Aktien des Online-Handelsgiganten und Cloud-Anbieters hatten am Freitag - wie am Tag zuvor bereits Alphabet (Alphabet A (ex Google)) - unter der Ankündigung milliardenschwerer Investitionen in den Megatrend Künstliche Intelligenz (KI) gelitten.

Im Tech-Bereich standen zudem Oracle mit einem Plus von 11,5 Prozent im Fokus. Auch hier setzte sich die Erholung fort, gestützt von einer Hochstufung durch das Investmenthaus D.A. Davidson. Es strich seine neutrale Einschätzung für die Aktien des Software-Entwicklers und empfiehlt sie stattdessen zum Kauf.

Eli Lilly (Eli Lilly) gaben zuletzt leicht nach, während Hims & Hers (HimsHers Health) um fast ein Fünftel einbrachen. Das Telemedizinunternehmen hat eine Nachahmer-Kopie der Abnehmpille Wegovy des dänischen Diabetesspezialisten Novo Nordisk zurückgezogen. Die Konkurrenz durch eine günstigere Pille von Hims & Hers sei damit vom Tisch, sagte Analyst James Gordon von der Barclays Bank. Eli Lilly hat mit Zepbound wie Novo Nordisk ebenfalls ein Abnehmmittel auf dem Markt.

Für die Aktien von Kroger ging es um 4,6 Prozent nach oben. Der Lebensmittelhändler hat mit sofortiger Wirkung den ehemaligen Walmart-Chef Greg Foran zum neuen Vorstandsvorsitzenden ernannt. Zudem bestätigte Kroger die Jahresziele für 2025./ajx/he

