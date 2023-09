Aktien New York: Dow deutlicher im Plus als die technologiestarke Nasdaq

NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt haben Standardwerte am Donnerstag im frühen Handel deutlicher zugelegt als Technologieaktien. Die heimischen Konjunkturdaten waren mehrheitlich stark ausgefallen, was Einfluss auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche haben könnte.

In der ersten Handelsstunde stieg der Dow Jones Industrial (Dow Jones 30 Industrial) um 0,66 Prozent auf 34 803,98 Punkte, nachdem er am Vortag wieder geschwächelt hatte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,46 Prozent auf 4487,84 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ 100, der tags zuvor moderat im Plus geschlossen hatte, ging es nun um 0,14 Prozent auf 15 369,38 Punkte hoch.

Die Umsätze im US-Einzelhandel legten im August das fünfte Mal in Folge zu und fielen zudem auch stärker als erwartet aus. Außerdem stieg die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, die zuvor vier Mal in Folge rückläufig gewesen war, nicht so sehr wie erwartet./ck/jha/